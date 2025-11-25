Noticis tas, kam vajadzēja notikt jau sen – Eiropas Savienība sāk atzīt, ka jāveic pasākumi pensiju sistēmas stiprināšanai, citādi tā var sākt jukt pa vīlēm. 

Vēsturiski pašreizējā pensiju sistēma tika veidota ar domu, ka cilvēks, aizejot pensijā, nodzīvos vien pāris gadus, un arī paredzot, ka strādājošo skaits sabiedrībā pārsniegs pensionāru skaitu. Abi šie pieņēmumi ir izrādījušies kļūdaini – pirmo apgāza medicīnas un veselības aprūpes attīstība, kas pagarinājusi pensijā nodzīvoto skaitu, – vēl iepriekšējā gadsimta vidū vidējais pensijā nodzīvoto gadu skaits pat attīstītajā pasaulē bija 5–10 gadi, bet tagad tie ir vidēji 15–20 gadi vismaz tajās valstīs, kurās ir daudzmaz attīstīta veselības aprūpes sistēma. Piemēram, 1956. gadā Latvijā vīrieši vidēji nodzīvoja pensijā līdz diviem gadiem, sievietes – līdz desmit gadiem, ASV un Rietumeiropā vidējais pensijā nodzīvoto gadu skaits bija 3–5, bet 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē