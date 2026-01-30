Diskusijas par vilku klātbūtni Latvijā pēdējā laikā ir kļuvušas īpaši aktuālas, un tām ir konkrēts iemesls. Sabiedrības uzmanību piesaistījis, piemēram, gadījums Aknīstē gada sākumā, kur vilku bars (četri dzīvnieki) medību laikā uzbruka medību sunim un to nokoda. Otram sunim ar ievainojumiem izdevās aizbēgt.  

Uzbrukums notika tik ātri, ka suņa saimnieks nepaspēja aizsteigties sunim palīgā, bet, nokļūstot notikuma vietā, tika konstatēts, ka suns ir ne tikai saplosīts, bet pat daļēji apēsts (!).

Šādi atgadījumi ir smaga traģēdija ne tikai suņa saimniekam, bet arī visai viņa ģimenei. Šo gadījumu vēl dramatiskāku padarīja fakts, ka neilgi pirms notikušā Valsts meža dienests (VMD) atteica vilku medīšanu konkrētajā teritorijā, jo limits jau bija beidzies. Notikums izraisīja plašas diskusijas, jo kļuva skaidrs – pat situācijās, kad apdraudējums ir acīmredzams, atbildīgās iestādes nedrīkst rīkoties ārpus noteiktā regulējuma.

Valsts meža dienests šādās situācijās nevar izsniegt atļaujas vilku nomedīšanai, ja sezona ir beigusies un noteiktais limits izsmelts.

Vilku medību sezona – ko tā regulē?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē