ASV un Izraēlas militārā operācija pret Irānu ir saprotama, ņemot vērā tās ilgstošo darbību reģionā, otrdien žurnālistiem sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Tikšanās laikā ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS) daudz laika ticis veltīts ASV un Izraēlas militārajai operācijai pret Irānu. Rinkēvičs domā, ka operācija ir saprotama, ņemot vērā Irānas ilgstošo darbību reģionā, tostarp ANO Drošības padomes rezolūciju neievērošanu, atteikšanos sadarboties kodolieroču neizplatīšanas jautājumos un teroristisku organizāciju atbalstīšanu.
"Diplomātijai vieta būs tikai brīdī, kad Irāna atteiksies no jebkādiem plāniem attīstīt militāro kodolprogrammu un savas agresīvās reģionālās ārpolitikas," sprieda politiķis.
Rinkēvičs atzīmēja, ka eskalācija nenāk par labu ne globālajai ekonomikai, ne reģionālajai drošībai, un ka Latvijas Ārlietu ministrija strādā pie risinājumiem Latvijas valstspiederīgo nokļūšanai mājās, taču pagaidām tas nav iespējams.
Valsts prezidents uzsvēra, ka
starptautiskā kārtība, kas izveidojās pēc Otrā pasaules kara, vairs neeksistē,
un tuvākie gadi būs pilni ar riskiem. Latvijas prioritāte šajā kontekstā esot valsts drošība un aizsardzības spējas, kā arī transatlantiskās saiknes stiprināšana.
Rinkēvičs pavēstīja, ka atbalsta Saeimā iesniegtos grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, kas paredz no 2027. gada aizsardzībai atvēlēt 5% no iekšzemes kopprodukta.
"Ņemot vērā notiekošo pasaulē — reģionāli un globāli — nākamajos gados valsts aizsardzībai, valsts drošībai, tostarp iekšējai drošībai, ir jāatvēl resursi," sacīja Rinkēvičs, piebilstot, ka politiskajai apņēmībai jākļūst arī par juridisku apņēmību.
Savukārt, runājot par iespējamo varas maiņu Irānā, Valsts prezidents uzsvēra, ka to noteikts pati Irānas tauta. Viņš atzīmēja, ka Latvijas ekonomiskā interese reģionā ir stabilitāte, jo naftas un gāzes cenu kāpums var ātri nonākt līdz Latvijas patērētājiem, izraisot pārtikas un citu preču cenu pieaugumu un inflāciju.
Rinkēvičs arī atzīmēja, ka
Irāna bija viena no pirmajām valstīm, kas atbalstīja Krieviju ar "Shahed" droniem, tādēļ tās vājināšana nāk par labu arī Ukrainai.
Valsts prezidents pieskārās starptautisko tiesību problemātikai, norādot, ka starptautiskā sistēma nav spējīga sevi aizsargāt.
"Ja mēs nevaram kā starptautiskā sabiedrība ar likuma spēku apturēt agresīvas valstis, tad kaut kādā brīdī nāk reāls militārs spēks," sacīja Rinkēvičs, piebilstot, ka ir kļuvis par "diezgan skarbu reālistu un pragmatiķi".
Saeimas priekšsēdētāja pauda skepsi par būtiskām pārmaiņām Irānā. Viņa sacīja, ka vēsture rāda, ka var nomainīt vienu diktatoru pret otru, bet pamatā nekas būtiski nemainās. Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir ierobežot Irānas spējas ietekmēt citas valstis, tostarp novērst kodoldraudus.
Mieriņa atzīmēja, ka notikumi Tuvajos Austrumos ietekmēs energoresursu cenas, kas skars Latviju. Viņa arī uzsvēra, ka Irānas vājināšana ir labvēlīga Ukrainai, jo Irāna ražoja un nodeva Krievijai lielu daļu "Shahed" dronu, taču aicināja nepazaudēt fokusu uz Ukrainas jautājumu un miera sarunām.
Jau vēstīts, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.
