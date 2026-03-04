Jauni satricinājumi pasaules politiskajā arēnā radījuši ievērojamu nenoteiktību energoresursu tirgos.

Tas tiešā veidā sāk atspoguļoties arī Latvijas degvielas uzpildes staciju (DUS) cenu tablo.

ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai un Irānas prettriecienu dēļ šī nedēļa sākās ar strauju naftas un dabasgāzes cenu kāpumu, un analītiķi prognozē arī to turpmāku pieaugumu. Degvielas cenas ir tiešā veidā atkarīgas no starptautiskajiem notikumiem, taču vietējā tirgus dinamiku ietekmē arī iekšējā konkurence starp tirgotājiem.

Pirmdien "Brent" markas jēlnaftas cena pieauga gandrīz par 10% līdz 79,97 ASV dolāriem par barelu, savukārt WTI markas naftas cena kāpa par 9% līdz 73 dolāriem par barelu. Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par apmēram 20% līdz 38,3 eiro par megavatstundu. Tomēr cena nav pakāpusies tik augstu kā janvārī, kad gāzes cenas pieaugumu veicināja aukstā ziema, ziņo LETA. Konflikta dēļ ir gandrīz iesaldēta tankkuģu kustība pa Hormuza jūras šaurumu, caur kuru virzās apmēram piektā daļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes eksporta.

Jo ilgāk, jo dārgāk

