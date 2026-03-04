Rīgā pēdējā mēneša laikā notikušas vairākas zādzības no pašapkalpošanās ziedu automātiem, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā". Dažu desmitu eiro vērtu ziedu dēļ cilvēki riskē ar kriminālatbildību un nopietnām sekām nākotnē.
Vienā no gadījumiem pie ziedu automāta tika izsisti divi no 12 skapīšu stikla lodziņiem. Tie sabojāti atsevišķos gadījumos, taču zādzību rokraksts bijis līdzīgs. Vienā reizē pie automāta ieradies maskējies cilvēks, kurš mērķtiecīgi centies iegūt ziedu pušķi, savukārt citā gadījumā pie automāta ieradušies divi cilvēki.
Uzņēmuma "Floway" pārstāvis Kārlis norāda, ka abos gadījumos stikls, visticamāk, izsists ar kādu priekšmetu. Par notikušo informēta Valsts policija. Zādzības notikušas agrās rīta stundās — ap pulksten 4.00 un 5.00.
Uzņēmumā norāda, ka līdz šim šādas zādzības nebija novērotas, taču februārī automāti salauzti kopumā trīs reizes. Pirmais gadījums noticis pie tirdzniecības centra "Origo", kur iespējamais vainīgais jau identificēts un lieta nodota prokuratūrai.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem. Uzņēmuma pārstāvis uzsver, ka šādas rīcības dēļ cilvēks var nopietni sabojāt savu nākotni, iegūstot sodāmību.
Ziedu automāti ir apdrošināti un notikušais fiksēts videonovērošanas kamerās, taču uzņēmumam papildu laiku nākas veltīt sadarbībai ar policiju.
Plašāk skatieties 3. marta "Degpunktā" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu