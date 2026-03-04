Pie Ķekavas šosejas vakardien ap pusdienas laiku noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējis gājējs. Vīrietis pārvietojās gar ceļa malu, kad viņam uzbrauca automašīna "Peugeot", vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Negadījuma vietā ieradās vairākas Valsts policijas ekipāžas. Traģēdiju redzēja arī garām braucošā BMW pasažieri. Kamēr automašīnas vadītājs sniedza liecību policijai, pasažiere atzina, ka piedzīvotais bijis šokējošs: "Viss, ko es redzēju, bija, kā cilvēks aizlido un izšķīst."
Arī "Peugeot" vadītājs notikuma brīdī bija acīmredzamā šoka stāvoklī. Sarunā ar "Degpunktā" viņš stāstīja, ka uz mirkli novērsies no ceļa un sadursme notikusi ļoti pēkšņi. Uz jautājumu, vai gājējs varēja iet pa ceļa malu, šoferis pieļāva, ka tā varētu būt.
Policija negadījuma vietā ar marķieri atzīmējusi vairākus punktus uz asfalta. Ar oranžu krāsu iezīmēta vieta, kur nokritusi bojāgājušā cepure, bet ar krustu — iespējamā sadursmes vieta. Tas varētu liecināt, ka gājējs nav atradies uz brauktuves, bet gan uz ceļa nomales.
Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone informēja, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju "Peugeot" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā, un vīrietis tobrīd pārvietojies pa ceļa nomali.
Bojāgājušais bijis tērpts, iespējams, atstarojošā vestē. Blakus viņa ķermenim atrasta arī alkohola pudele, taču pagaidām nav zināms, vai tā atradusies viņa rokās sadursmes brīdī un vai alkohols bijis vīrieša organismā. Savukārt automašīnas vadītājam alkohola reibums netika konstatēts.
Plašāk skatieties 3. marta "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu