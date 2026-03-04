12. janvārī Valsts policijā (VP) saņemta informācija, ka Liepājā, kādā juvelierizstrādājumu veikalā notikusi zādzība, nozogot divas zelta rokassprādzes vairāk nekā 6000 eiro vērtībā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas tajā pašā dienā pa karstām pēdām aizturēja iespējamās vainīgās personas, informē VP.
12. janvārī ap pulksten 17.25 Valsts policija saņemta informācija, ka juvelierizstrādājumu veikalā Liepājā notikusi zādzība. Noskaidrots, ka, kamēr sieviete novērsa pārdevējas uzmanību, prasot parādīt rotas, vīrietis ar metāla stiepli no aizslēgtas stikla vitrīnas izvilka divas zelta rokassprādzes. Pārdevēja, pamanot, ka vitrīnā trūkst prece, satvēra vīrieti aiz rokas un viena no rokassprādzēm 3120 eiro vērtībā nokritusi uz zemes, taču ar otru rokassprādzi viņš aizbēga prom. Savukārt sieviete palika veikalā, vien vēlāk to pametot.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas pēc dotajām pazīmēm tajā pašā dienā aizturēja iespējamās vainīgās personas.
Abas aizturētās personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu lūgt abām personām piemērot drošības līdzekli — apcietinājumu, kas stājās spēkā. Arī nozagtā rokassprādze 3000 eiro apmērā ir atgūta.
Valsts policijas amatpersonas paātrinātā kārtībā ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda apmēru noteiks tiesa. Krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
