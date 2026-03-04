Uzņēmējs Artūrs Bernāts sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" komentējis savas partneres, aktrises Leldes Dreimanes, piedalīšanos jaunajā seriālā "Mīļākās", kurā redzamas arī romantiskas ainas ar aktieri Andri Buli.
Lai gan abu attiecības ilgst vien dažus mēnešus, Bernāts par savu vietu Dreimanes dzīvē jūtas pārliecināts. Viņš uzsver, ka seriālā redzamās epizodes viņam nešķiet pārāk pikantas. Pēc viņa teiktā, citām aktrisēm projektā esot krietni drosmīgākas ainas.
Bernāts norāda, ka labi izprot filmēšanas procesu un zina, kā top šādi kadri, kas skatītājiem var radīt iespaidu par īpaši intīmām situācijām. Viņš arī piebilst, ka Leldi pazīst pietiekami labi un ir pārliecināts — aktrise nepiekristu filmēties ainās, kas viņam kā partnerim būtu nepieņemamas.
Sarunas noslēgumā Bernāts ar smaidu piebilda, ka, viņaprāt, izskatās labāk par Buli un turklāt ir četrus gadus jaunāks.
Bernāts un Dreimane iepazinās iepazīšanās šovā "Randiņš ar divām", kur Bernāts bija viens no pretendenti uz aktrises sirdi. Lai gan raidījuma noslēgumā viņi nepameta projektu kā pāris, vēlāk abu starpā izveidojās attiecības.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu