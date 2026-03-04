Partly Cloudy 1.4 °C
T. 04.03
Alise, Auce, Enija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#vācija

Mercs pieprasa Trampam iekļaut Eiropu sarunās par mieru Ukrainā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 04. marts, 08:30
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 04. marts, 08:30
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs otrdien aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu izdarīt lielāku spiedienu uz Maskavu.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs otrdien aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu izdarīt lielāku spiedienu uz Maskavu.
Foto: AFP/Scanpix

Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs otrdien aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu izdarīt lielāku spiedienu uz Maskavu un pieprasīja iekļaut Eiropu sarunās par mieru Ukrainā.

Reklāma

"Mēs neesam gatavi pieņemt vienošanos, kas apspriesta bez mūsu līdzdalības," Mercs sacīja Vašingtonā pēc tikšanās ar Trampu Baltajā namā.

Tramps zina, ka "tikai miers, kuru Eiropa atbalsta un leģitimē, var būt patiesi ilgstošs", sacīja Mercs. Viņš piebilda, ka ASV prezidents arī zina, ka Eiropas ieguldījums Ukrainas drošībā, atjaunošanā un eirointegrācijā "ir vienkārši nepieciešams šim mieram".

Bez Eiropas Savienības un tādiem tās tuviem partneriem kā Lielbritānija "tas nestrādās", sacīja Mercs.

Vācija līdz šim ir vissvarīgākā Ukrainas atbalstītāja militārā, finansiālā un politiskā ziņā, sacīja Mercs. "Man ir iespaids, ka prezidents Tramps to ļoti labi zina," viņš piebilda.

Krievijas ekonomika ir redzami novājināta pēc četriem kara gadiem, un Krievijas armija ir maksājusi neparedzētu cenu ar asinīm, piebilda Mercs.

Vācijas kanclers sacīja, ka Krievija ir milzis uz māla kājām, tāpēc ir vajadzīgi centieni panākt risinājumus, kas iekļautu eiropiešus. Krievijas diktators Vladimirs Putins būtu gatavs piekāpties tikai tad, ja Vašingtona atkal izdarītu spiedienu uz Krieviju.

Krievijas sāktajam karam jābeidzas, "nevis lai dotu Krievijai atelpu un [iespēju] turpināt pēc tam, bet tam jābeidzas reizi par visām reizēm", pieprasīja Vācijas kanclers. Viņš arī sacīja, ka šai ziņā ir vienisprātis ar Trampu.

Mercs tomēr darīja Trampam zināmu to, ka Eiropā ir lielas šaubas par to, vai Putins ir tiešām gatavs piekrist miera līgumam, kas būtu tikpat pieņemams Ukrainai un Eiropai. "Krievija velk laiku un arī spēlē pret ASV prezidenta gribu," sacīja Mercs.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Noraida Trampa draudus saraut ekonomiskās saires ar Spāniju

Frīdrihs Mercs arī stingri noraidīja ASV prezidenta Donalda Trampa draudus saraut ekonomiskās saites ar Spāniju.

"Es viņam ļoti skaidri pateicu: Jūs nevarat noslēgt izolētu vienošanos ar Vāciju vai vienošanos ar visu Eiropu, izņemot Spāniju. Mēs visi esam vienā laivā," pēc tikšanās ar Trampu Baltajā namā Vācijas raidorganizācijai ARD sacīja Mercs.

Tramps tikšanās laikā publiski kritizēja Madridi, sakot, ka dažas Eiropas valstis, arī Spānija, ASV triecienu pret Irānu laikā ir uzvedušās slikti.

Prezidents sacīja, ka Spānija ir atteikusi atļauju izmantot militārās bāzes, un piedraudēja, ka ASV, reaģējot uz to, varētu apturēt tirdzniecību ar šo valsti.

Mercs uzsvēra, ka Spānija ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts un jebkuras tirdzniecības sarunas ar ASV ir jārisina kolektīvi vai arī vispār nav jārisina.

Viņš uzsvēra, ka nav iespējams izdalīt atsevišķi Spāniju soda pasākumu piemērošanai.

Tirdzniecības sarunas par ES vienoto tirgu visu 27 dalībvalstu vārdā vada Eiropas Komisija (EK).

Atsevišķas valstis, piemēram, Vācija, nevar risināt neatkarīgas sarunas par vienošanos ar trešajām valstīm, piemēram, ASV.

Spānijas valdība otrdien uzreiz atbildēja uz Trampa draudiem, norādot, ka tai ir "abpusēji izdevīgas" tirdzniecības attiecības ar ASV un citām valstīm.

"Ja ASV administrācija vēlas pārskatīt šīs attiecības, tai tas jādara, ievērojot privāto uzņēmumu autonomiju, starptautiskās tiesības un divpusējos nolīgumus starp ES un ASV," norādīja Spānijas valdība.

"Mūsu valstij ir nepieciešamie resursi, lai ierobežotu iespējamo ietekmi, palīdzētu nozarēm, kas var tikt skartas, un dažādotu piegādes ķēdes," teikts paziņojumā.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Ārvalstīs
Tēmturi
#vācija
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma