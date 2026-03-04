Mercs pieprasa Trampam iekļaut Eiropu sarunās par mieru Ukrainā

Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs otrdien aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu izdarīt lielāku spiedienu uz Maskavu un pieprasīja iekļaut Eiropu sarunās par mieru Ukrainā.
"Mēs neesam gatavi pieņemt vienošanos, kas apspriesta bez mūsu līdzdalības," Mercs sacīja Vašingtonā pēc tikšanās ar Trampu Baltajā namā.
Tramps zina, ka "tikai miers, kuru Eiropa atbalsta un leģitimē, var būt patiesi ilgstošs", sacīja Mercs. Viņš piebilda, ka ASV prezidents arī zina, ka Eiropas ieguldījums Ukrainas drošībā, atjaunošanā un eirointegrācijā "ir vienkārši nepieciešams šim mieram".
Bez Eiropas Savienības un tādiem tās tuviem partneriem kā Lielbritānija "tas nestrādās", sacīja Mercs.
Vācija līdz šim ir vissvarīgākā Ukrainas atbalstītāja militārā, finansiālā un politiskā ziņā, sacīja Mercs. "Man ir iespaids, ka prezidents Tramps to ļoti labi zina," viņš piebilda.
Krievijas ekonomika ir redzami novājināta pēc četriem kara gadiem, un Krievijas armija ir maksājusi neparedzētu cenu ar asinīm, piebilda Mercs.
Vācijas kanclers sacīja, ka Krievija ir milzis uz māla kājām, tāpēc ir vajadzīgi centieni panākt risinājumus, kas iekļautu eiropiešus. Krievijas diktators Vladimirs Putins būtu gatavs piekāpties tikai tad, ja Vašingtona atkal izdarītu spiedienu uz Krieviju.
Krievijas sāktajam karam jābeidzas, "nevis lai dotu Krievijai atelpu un [iespēju] turpināt pēc tam, bet tam jābeidzas reizi par visām reizēm", pieprasīja Vācijas kanclers. Viņš arī sacīja, ka šai ziņā ir vienisprātis ar Trampu.
Mercs tomēr darīja Trampam zināmu to, ka Eiropā ir lielas šaubas par to, vai Putins ir tiešām gatavs piekrist miera līgumam, kas būtu tikpat pieņemams Ukrainai un Eiropai. "Krievija velk laiku un arī spēlē pret ASV prezidenta gribu," sacīja Mercs.