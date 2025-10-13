Latgales rajona tiesa kādam vīrietim par divu pusaudžu seksuālu izmantošanu piespriedusi 18 gadus cietumā, informēja prokuratūrā.
Vīrietis apsūdzēts par divu 16 gadu vecumu nesasniegušu personu pavešanu netiklībā, kā arī seksuāla rakstura darbību veikšanu nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo ķermeni pret cietušo gribu, izmantojot uzticību un citādu ietekmi uz cietušajām.
Tāpat vīrietis apsūdzēts par to, ka ar vienu no cietušajām izdarīja orālu aktu un savas dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī.
Par veiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem tiesa vīrietim piemēroja brīvības atņemšanu kopā uz 18 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem.
Valsts apsūdzības ieskatā tiesas piespriestais sods ir taisnīgs un samērīgs, un prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.
Pārējās procesā iesaistītās personas var spriedumu pārsūdzēt Latgales apgabaltiesā.
Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā. Seksuāla vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība - mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas personas seksualitāti bez pašas personas piekrišanas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu