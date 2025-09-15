Mācītāja un māksliniece Arta Skuja intervijā LTV atklājusi, ka studiju laikā vairākkārt piedzīvojusi pasniedzēja Pētera Postaža uzmākšanos. Viņa stāsta par gadījumu plenērā, kad Postažs peldēšanās laikā neatlaidīgi pieskāries un izteicis seksuālas piezīmes, liedzot viņai un draudzenei pat izkāpt no ūdens.
Skuja uzsver – lai gan notikušais viņas dzīvi nesagrāva, viņa dalās pieredzē, lai iedrošinātu arī citas sievietes runāt par seksuālu vardarbību un nepieļautu upuru vainošanu.
Pirmās instances tiesa jau atzinusi Postažu par vainīgu vairākos smagos noziegumos pret nepilngadīgām personām, taču viņš savu vainu noliedz.
Plašāk skaties video:
