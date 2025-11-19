18. novembrī miris pasaulslavenais fotogrāfs Ulvis Alberts, informē galerija "Birkenfelds".
Mākslinieks dzimis 1942. gadā Rīgā, bet kopš bērnības dzīvoja ASV, kur arī aizsākās viņa karjera. Viņa pirmajās fotogrāfijās iemūžināti Bobs Dilans un Džimijs Hendrikss, vēlāk — Holivudas zvaigznes, tostarp Pīters Sellerss, Pols Ņūmens un Džeks Nikolsons.
Plašu atpazīstamību Alberts ieguva arī ar darbiem par pokera pasauli, izdodot grāmatu "Poker Face".
Galerija informē, ka ziņas par izvadīšanu sekos.
