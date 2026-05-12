Mūžībā devusies Rīgas Stradiņa universitātes profesore, ārste un zinātniece Līga Aberberga-Augškalne, sociālajā medijā "Facebook" pavēstījusi Rīgas Stradiņa universitāte.
Līga Aberberga-Augškalne bija medicīnas doktore un ilggadēja RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras, agrāk — Normālās fizioloģijas katedras, darbiniece un vadītāja. Katedru viņa vadīja no 1995. līdz 2006. gadam.
Profesore bijusi arī Latvijas Fiziologu biedrības priekšsēdētāja vietniece, kā arī Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Zinātniskās padomes locekle. Viņas akadēmiskajā mūžā tapušas vairāk nekā 78 zinātniskās publikācijas.
Rīgas Stradiņa universitāte norāda, ka kopš 2014. gada Līgai Aberbergai-Augškalnei bija piešķirts RSU profesores emeritus statuss, tā apliecinot augstskolas cieņu pret viņas ilggadējo darbu un ieguldījumu akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.
Universitāte izteikusi līdzjūtību profesores tuviniekiem, kolēģiem, studentiem un visiem, kurus viņa iedvesmojusi profesionālajā dzīvē.
