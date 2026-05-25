Nāc tikties rododendru ziedos! Tā dziedātāja Marija Naumova aicina uz tradicionālo koncertu Babītes Rododendru parkā, kurā viņa piedalīsies pirmo reizi.

No 26. līdz 29. maijam Babītes Rododendru parkā norisināsies tradicionālie Rododendru ziedēšanas svētki, kad ziedēšanas pašā plaukumā četrus vakarus apmeklētājus priecēs izcilu mākslinieku koncerti uz īpašas ūdens skatuves.

28. maijā tieši astoņos vakarā dziedātāja Marija Naumova kopā ar saviem draugiem – brīnišķīgajiem mūziķiem Rolandu Beleviču, Jegoru Kovaikovu un Norbertu Skrauci – aicina klausītājus uz īpašu koncertu “Vasaras nakts”.

“Ziedēšanas laikā dārzs pārtaps par dabisku skatuvi, kur krāšņie rododendri, vakara gaiss un mūzika saplūdīs vienā noskaņā.

“Šajā vakarā varēs ieelpot vasaru – klausoties melodijās un ļaujoties siltajiem “latino” ritmiem, kuri piepildīs dārzu ar dzīvīgumu un vieglu sapņainību,” saka dziedātāja. “Gaidīsim jūs uz tikšanos rododendru ziedos!”

Koncertā skanēs Raimonda Paula, Valda Atāla un Nika Matvejeva mūzika, kā arī Marijas franču drauga Sebastjena Žiņjo skaņdarbi ar Jāņa Petera, Māras Zālītes, Kārļa Vērdiņa un Marta Pujāta vārdiem. Vasarīgajā atmosfērā skanēs arī dziesmas franču un spāņu valodā. Tas būs vakars starp ziediem un melodijām – maigs, dzīvīgs un mazliet sapņains.

 

