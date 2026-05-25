"Aizvadītā sezona Tukuma pilsētas kultūras namā bijusi ļoti aktīva un notikumiem bagāta," stāsta nama direktore Anete Pitena.
"Pērn pavasarī noslēdzās ļoti nozīmīgs posms – darbs pie kultūras nama rekonstrukcijas projekta. Mūsu nams patiesi ir ļoti novecojis, tā ir vienīgā kultūras infrastruktūra mūsu pilsētā, kas pieejama skatuves mākslai, tāpēc vietējai kopienai šis projekts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Pašvaldība šobrīd strādā, piesaistot finansējumu, lai būvniecību varētu uzsākt jau tuvākajos gados. Tikmēr mūsu darbs neapstājas."
Pēdējā gadā uzsākti un īstenoti vairāki projekti, mazliet pat "izkāpjot" no ierastā kultūras namu pasākumu formāta. Piemēram, šobrīd Tukumā atvērta latviešu laikmetīgās ilustrācijas superzvaigznes Anetes Meleces interaktīvā izstāde bērniem "Anetes kiosks", "kas ir absolūti brīnišķīga, un bērni te labprāt pavada brīvo laiku". Pēdējā laikā Tukumā īpaši pievēršot uzmanību bērnu un jauniešu pasākumu satura veidošanai, kas ir būtiski, domājot par nākotnes apmeklētāju.
Patlaban kultūras nama darbinieki kopā ar Tukuma muzeja, bibliotēkas un Tūrisma informācijas centra kolēģiem strādājot pie vasaras notikumu programmas, kur lielāka un mazāka mēroga notikumos katrs varēšot atrast ko savai gaumei tīkamu. "Es neesmu soliste, esmu izteikts komandas cilvēks, un, ja būs laba komanda, izdarīsim lielas lietas," uzsver Anete Pitena.
Grāmata. Trakā skrējiena terapija
Esmu no tiem, kam uz naktsgaldiņa stāv vairākas iesāktas grāmatas. Ar nožēlu jāsaka, ka pašreizējā dzīves periodā mana lasīšana lielākoties aprobežojas ar pārdesmit lappušu "miega devu" pirms gulētiešanas. Tas ir labs un ļoti terapeitisks veids, kā atslēgties no ikdienas trakā skrējiena, tomēr ļoti pietrūkst tās nesteidzīgās lasīšanas pieredzes, kad vari atļauties interesantam darbam veltīt kaut visu dienu.
Pēdējā laikā mēģinu vairāk iepazīties ar mūsdienu latviešu autoru darbiem. Ļoti patīk "Dienas Grāmatas" sērija "Es esmu". Mans jaunatklājums bija autore Laura Vinogradova un viņas garstāsts "Upe". Ļoti patika, izlasījās vienā piegājienā. Mans absolūtais favorīts ir Andra Kalnozola "Kalendārs mani sauc". Zinu, ka pavisam nesen viņam iznācis jauns romāns, to pietaupīšu vasaras atvaļinājumam.
Teātris. Skaisti, poētiski un emocionāli
Pirmais un spilgtākais, kas nāk prātā no nesenākas teātra pieredzes, ir Latvijas Leļļu teātra izrāde "Sibīrijas haiku". Ārkārtīgi skaisti, poētiski un emocionāli izstāstīts viens no Baltijas valstu vēstures smagākajiem stāstiem. Ļoti iespaidīgs un interesants šķita izrādes mākslinieciskais un tehniskais risinājums. Man vispār ļoti patīk, kā šobrīd strādā Latvijas Leļļu teātris.
Kino. Īpašs notikums
Mana kino skatīšanās pieredze pēdējos gados ir samērā nožēlojama, tiesa, sabiedrotais ir "Netflix" un Latvijas televīzija, kur vakaros mēdzu paskatīties kādu detektīvseriālu. Tā kā esmu trīs mazu bērnu mamma, tad retie kinoteātra apmeklējumi atvēlēti tikai bērnu filmām. Pie mums Tukuma pilsētas kultūras namā reizi mēnesī rīkojam kino dienu, pamatā rādot jaunākās latviešu filmas. Tās cenšos noskatīties, un man patīk kino, kas radīts Latvijā. Ļoti gaidu Viestura Kairiša jauno filmu "Uļa". Atspoguļotās personības un laikam jau arī galvenās lomas atveidotāja (Kārlis Arnolds Avots) dēļ, šķiet, tā būs ļoti īpaša.
Izstāde. Nesteidzīga apmeklējuma vērtība
Lielāko iespaidu pēdējā laika izstāžu pieredzē atstājusi "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Iespējams, arī tāpēc, ka tā bija retā reize, kad varēju muzeja apmeklējumu izbaudīt lēnām, nesteidzoties un vienatnē.
Koncerts. Grandiozs iestudējums
Uzreiz nāk prātā "Budas pasija" – Valsts akadēmiskā kora "Latvija" grandiozais ķīniešu komponista Taņa Duņa opusa iestudējums kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un brīnišķīgiem solistiem. Šis patiesi bija notikums, kas paliks atmiņā vēl ilgi.
Pēdējā sezonā arī pie mums, Tukumā, bijuši vairāki brīnišķīgi muzikāli notikumi, arī tādi, kurus veidojuši mūsu vietējie mākslinieki. Par tiem vienmēr milzīgs prieks un gandarījums. Tukumā dzīvo ļoti daudz gaišu, radošu un talantīgu cilvēku.
