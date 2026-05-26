E-izdevumi Grāmatas Abonēt

#izstādes #māksla #mākslinieki

"Mēs esam diezgan stipri". Saruna ar Mākslas gada balvas ieguvēju Maiju Kurševu

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2026. gada 26. maijs, 16:00
Klausies ziņu audio formātā
Maija Kurševa: "Virmo, kustas un mudž mākslas daudzveidība – šī dažādība ir mūsu labums, mūsu bagātība. Laiks rādīs, kas atsijāsies, kas paliks."
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Maija Kurševa ir pirmā Latvijas māksliniece, kura šopavasar saņēmusi Mākslas gada balvu kategorijā "Gada mākslinieks". Tas ir ikgadējs valsts apbalvojums māksliniekiem, kuratoriem, kritiķiem un pētniekiem, lai izceltu nozīmīgākos mākslas nozares gada notikumus un personības.

Maija Kurševa ir multimediju māksliniece, Latvijas Mākslas akadēmijas maģistre, docente un profesionālās doktorantūras studente. Viņa ir aktīva Latvijas laikmetīgās mākslas profesionāļu kopienas dalībniece, pirms vairākiem gadiem nodibināja nekomerciālu mākslas galeriju "Low" un noorganizēja Rīgas Zīnu festivālu (veltīts neformālajai izdevējdarbībai jeb pašizdošanai), bijusi mākslinieku apvienības "Popper Publishing" līdzdibinātāja. 2017. gadā Maiju Kurševu nominēja prestižajai Purvīša balvai par darbu "Dzīvesprieks". Viņas darbi ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā.

2025. gadā Baltijas mākslas telpā Maija Kurševa sevi pieteica ar personālizstādi Rīgā "Tīrraksts" galerijā "Māksla XO", kā arī ar dalību "Kim?" Laikmetīgās mākslas centra festivālā "Eden" un Tallinas grafikas triennālē.

Māksliniece iepriekš pati ir darbojusies vairākās žūrijās un vērtēšanas komisijās Latvijas Kultūrkapitāla fondā, kā arī strādājusi Vijas Celmiņas fonda stipendijas piešķiršanas komisijā. Tāpēc saruna ar Maiju Kurševu sākās ar jautājumu: kāda ir sajūta, atrodoties žūrijai pretējā pusē un saņemot Latvijas Mākslas gada balvu?

M. Kurševa: Mākslā ir maz atgriezenisko saišu. Mūziķiem, dziedātājiem un aktieriem pēc koncertiem un izrādēm skan aplausi. Tas ir novērtējums. Mākslā šī atzinība nāk no profesionāļiem. Protams, ir liels prieks un gods par žūrijas novērtējumu. Tas ir vēsturisks brīdis – pirmajai saņemt balvu kategorijā "Gada mākslinieks".

Saprotu, ko nozīmē strādāt žūrijā. "Gada mākslinieka" kategorijā bijām izvirzīti pieci (vēl bija nosaukti Agate Tūna, Laimdota Malle, Liene Mackus un Viktors Timofejevs. – Red.), un šis fakts jau pats par sevi ir augsta atzinība – labs ieraksts CV mums katram. Mēģināju nedomāt par to, vai saņemšu balvu, un žūrijai, pieļauju, bija ļoti grūti izvēlēties vienu mākslinieku. Apzināti dzinu prom domas par iespējamo uzvaru.

Jūsu daiļrade balstās zīmējumos, kur līdzvērtīgi darbojas līnija (vai krāsu laukums) kopā ar darba nosaukumu un papildinošo tekstu. Tas atgādina matemātisku formulu, kurā, summējoties šiem trim komponentiem, tiek aptverts mākslas darba saturs vai to sērija kopumā. Kāpēc jūsu zīmējumiem ir vajadzīgi nosaukumi?

Zīmējuma nosaukums iedod virzienu, kurā iespējams domāt. Līnija un krāsu laukumi ir atvērti interpretācijai. Mani darbi nav psiholoģiski portreti vai izpausmes. Tās ir sajūtu būtnes. Es jau nestāvēšu skatītājam blakus un nečukstēšu ausī, kas tur tieši būtu jāredz. Ja darbam ir pavadošais teksts, es to rakstu ar mērķi uzrunāt lasītāju. Tā tiek iezīmēts plašāks konteksts un skatītāji tiek iepazīstināti ar manām idejām un darba tapšanu.

Manas melnās līnijas var saukt par paplašinātiem zīmējumiem, kam pamatā ir precīza skice. Uz papīra ar matētu akrila krāsu tiek uzzīmēta līnija un pēc tam izgriezta. Tā zīmējums kļūst par mīkstu skulptūru, kas ar glancētas akrila krāsas īslīnijām kā uzlīmēm tiek piestiprināta pie pamatnes. Šis process ir zīmējuma paplašinājuma aspekts, kad darbs iegūst jaunu māksliniecisku formu – starp skulptūru un zīmējumu.

Strādājot pievēršu uzmanību vienkāršām lietām. Izgriežot melnās līnijas, uz darbnīcas grīdas nokrīt papīra atlikusī – negatīvā – forma. Paceļu to no zemes un uzlieku uz galdu, skatos un vēroju, kas tas ir? Tā ir mana atvērtība nejaušībai un nopietnā nenopietnība. Tas tiešām ir tik vienkārši!

Lai arī manis veidotie darbi ir rotaļīgi, es pret mākslu attiecos ļoti nopietni. Negatīvās formas deva impulsu izmantot krāsas. Izvēlos primārās – zilu, dzeltenu, zaļu, sarkanu –, jo tās nāk ar skaidrām attiecībām. 

Man nepiemīt gleznotājiem raksturīgā krāsu un tonalitātes jutība. Mana izteiksme ir grafiska. Mani neinteresē toņu nianses. Esmu nepacietīga zīmētāja – man darbu vajag pabeigt ātri un tūlīt.

Jūsu melnās akrila līnijas veido organiskas formas, rada abstraktus, grafiskus tēlus un elementus, tos savieno, rosina fantāziju, iztēli, attīsta gaumi. Vai melno akrila līniju, kas ieguvusi mīkstas skulptūras formu, var uzskatīt par jūsu identitāti mākslā un jūsu zīmolu? Kad radās šī mīkstā melnā līnija?

Sākotnēji jāmin 2018. gada personālizstāde "Izmeklēšana" Laikmetīgās mākslas centrā "Kim?", kur eksponēju daudz melnbaltus zīmējumus, un tajos redzami aizmetņi idejām, kas attīstījušās "Melno līniju" sērijā. Agrāk katrai izstādei zināmā mērā piegāju kā projektam – pamēģināt ko jaunu, doties uz priekšu. Visu laiku atkārtot vienu un to pašu paņēmienu – tā man šķita garlaicīga "štancēšana". Taču šobrīd mana darba metode ir mainījusies, esmu atvērta nezināmajam un nejaušībām. Mana izvēlētā vizuālā valoda ir lakoniska, vienlaikus precīza un aptuvena, un maniem zīmējumiem nav prototipa, tie ir iztēles radīti. Darba process ir intuitīvs. Līnija klīst, meklējot savu formu, un prāts veido asociācijas un meklē atpazīstamo.

Izšķirošais brīdis notika Ņujorkā, kad 2019. gadā trīs mēnešus strādāju un pavadīju piesātinātu laiku mākslinieku rezidencē "ISCP". Katru dienu gāju uz darbnīcu, kur arī pirmo reizi tapa mīkstā akrila līnija, kas tika izgriezta no papīra un ieguva jaunu nozīmi. Līnija no plaknes ienāca telpā. Ideja bija "uzdīgusi", un es nolēmu turpināt šo procesu. Jutu, ka tas ir virziens, kur varu iet vēl tālāk, ka te notiek kas interesants… Biju atradusi savu "štiku" – savu īpašo darba paņēmienu. Jā, varu teikt, ka melnā, mīkstā akrila līnija ir mans zīmols.

"Melnās līnijas" no 2025. gada izstādes "Tīrraksts" galerijā "Māksla XO".
Foto: Renārs Derrings / Publicitātes

Laikmetīgās mākslas vizuālā valoda daļai publikas izraisa neizpratni un šaubas. Man šķiet, jūs piederat saimei, kas ar sabiedrību runā izteikti modernā individuālā valodā. Vai jūs uztrauktu, ja publikai jūsu māksla dažkārt varētu būt nesaprotama?

Pretestība, noliegums, negatīva attieksme pret mākslu ir izglītības jautājums. Ja cilvēks satiekas ar nesaprotamo, kļūst nomākts un aizkaitināts, tā ir aizsardzības reakcija, un te rodas jautājums par viņa vizuālo lasītprasmi. Ja interesē māksla vai mākslinieks, tad mēs varam runāt tālāk. Ja nepatīk vai neinteresē, arī tad ir "ok" un nav piespiedu kārtā jāiemīl tas, kas nesaista.

Apgāds "Zvaigzne ABC" 2023. gadā izdeva Ernsta Hansa Jozefa Gombriha grāmatu "Mākslas vēsture", kur autors ievada pirmajos teikumos raksta: "Mākslas patiesībā nemaz nav. Ir tikai mākslinieki." Mākslas vēsturē iepriekšējos gadsimtos netrūkst piemēru, kur konservatīvi noskaņotie nepieņēma modernistus, bet tagad mēs tos saucam par klasiķiem.

Šodienas laikmetīgā māksla ir ļoti dažāda – muzeji, tirgi, izsoles, galerijas. Tās ir bagātīgas mākslas formas ar vēsturi. Nedomāju, ka laikmetīgā māksla būtu strupceļā, jo viss notiek. Latvijā ir daudz un dažādi mākslinieki. Ir savi burbuļi un savi mediji. Mums ir klasiski un tradicionāli mākslinieki. Mums ir anarhisti. 

Virmo, kustas un mudž mākslas daudzveidība – šī dažādība ir mūsu labums, mūsu bagātība. Laiks rādīs, kas atsijāsies, kas paliks. Māksla nofiksē laiku, kurā dzīvojam.

2022. gadā, kad mūs paralizēja Krievijas karš Ukrainā, par to vajadzēja runāt. No zaļām papīra formām veidoju koku un krūmu pudurus, kam devu Latvijas austrumu pierobežas māju nosaukumus – "Viduči", "Vainagi", "Caurumi", "Punduri". Šie māju puduri bija domāti kā mazi cietoksnīši, kurus apsargā vārdu spēks. Mūsu identitātes pamats ir valoda, tā mūs sargā, un tā var kalpot arī kā ierocis vai pretestības spēks – piemēram, ielu, kur atrodas Krievijas vēstniecība, pārdēvējot par Ukrainas neatkarības ielu. Mēs esam diezgan stipri.

Jūsu bērnība pagāja Zemgalē, kur zaļā krāsa līdzenajā ainavā ir noteicošā, bet jūsu darbi lielākoties ir melnbalti, lakoniski, filozofiski. Koku, mežu un krūmu puduri iezīmējas kā grafiski tēli. No melnajām līnijām izveidotās organiskās kontūrās, kas atsevišķos darbos atgādina oļus, ūdens piles vai augus, var sazīmēt dabas motīvus, bet kopumā tās ir ieguvušas urbāna vērotāja skatu. Jūsu mākslu pazīst Berlīnē, Ņujorkā, Parīzē, Tallinā un citviet pasaulē. Kā jūsos savienojas bērnības iespaidi un laikmetīgā māksla?

Manas bērnības atmiņas Lielplatonē ir ļoti skaistas. Mācījos mazā skolā, visapkārt bija daba. Biju laimīga, bet vienlaikus gribēju tikt kaut kur tālāk, kaut kur projām.

Atceros, mācījos 6. klasē un izdomāju negaidīt autobusu, bet doties mājās kājām, bija jāiet seši kilometri. Biju jau pagājusi kādu gabaliņu un tad izlēmu, ka neiešu pa ceļu, bet taisni pāri laukiem. Tā bija kā jauna perspektīva. Tas bija jauns ceļš, un mājās es nonācu no sev vēl nepazīstamas puses. Es gāju viena, un tas bija nedaudz satraucoši.

Man patīk strādāt vienai. Uz darbnīcu nāku kā uz darbu. Ieeju telpā un sāku strādāt. Man ir svarīga tīrība un kārtība. Te nav krāsu šļakatu. Viss process ir superkontrolēts. Viena lieta ved pie nākamās. Līdz ar digitālo piesātinājumu ir vēlme darboties ar rokām, neiesaistot citus. Man patīk izbaudīt laiku, kad viss darbs no A līdz Z ir mans.

Maija Kurševa.
Foto: Valdis Semjonovs / Latvijas Mediji

