Pēc gandrīz divu gadu desmitu ilgas klusēšanas “Ģimene burkā” dalībnieces Vitas Valteres ģimenē noticis negaidīts pavērsiens – ziņu devis viņas dēla Gabriela Semija bioloģiskais tēvs Denijs. Šis impulss licis Vitai ar dēlu doties ceļā uz Vāciju, cerot rast skaidrību jautājumos, kas palikuši neatbildēti kopš zēna dzimšanas.
Vita atminas sarunu, kas aizsāka šo braucienu: Es saku viņam: "Denij, kā būtu, ja mēs atbrauktu uz Vāciju un pie reizes satiktu arī tevi?" Viņš bija par! Viņš saka: "Jā, Vita! Miljons procenti! Brauciet šurp! Mēs satiksimies, visu nokārtošu!” Lai gan ir panākta vienošanās par tikšanos pie Vitas māsas, ģimenei trūkst pārliecības, vai Denijs tiešām ieradīsies. Vēsture rāda, ka viņa arsenālā vienmēr ir bijis plašs attaisnojumu klāsts. Kā novērojusi Vita: “Vienmēr viņam ir kaut kādas atrunas – tad viņš ir slims, tad viņam darbs...”
Gabriels neslēpj, ka šobrīd viņa prioritāte ir vienkārši ieraudzīt cilvēku, kuru viņš nekad nav saticis, nevis meklēt dziļas atbildes. Viņa vēlmi satikt tēvu var raksturot kā mērenu zinātkāri: “Cik ļoti es gribētu satikt savu tēti? Es teiktu 7 no 10 vai 8 no 10 varbūt, tāpēc ka es viņu nekad dzīvē neesmu redzējis. Protams, satikt jau gribās, bet, jā...”
Gabriels jūtas pateicīgs savam audžutēvam Laurim un mammai par audzināšanu un nedomā, ka Denija klātbūtne būtu ko uzlabojusi, īpaši zinot stāstus par viņa raksturu un dzīvesveidu: “Īsti no Denija man nekādas jēgas dzīvē nav, protams, tāpēc ka viņš praktiski mani pameta, nu, jau šos gadus visus. Es priecājos, ka es esmu uzaudzis kā mani mamma izaudzināja, un mans tētis Lauris. Es nedomāju, ka man būtu baigi labāk izaudzinājis Denijs, zinot pēc tādiem stāstiem, ko es esmu dzirdējis – kāds, kā cilvēks, viņš ir.”
Kaut arī Denijs vienmēr ir devis priekšroku ballītēm, Vita attiecību sākumā viņā saskatīja potenciālu. Viņa atzīst, ka savulaik ticējusi viņa stāstiem par pieredzi ar vecākajiem bērniem: “Kad mēs sākām būt kopā, un, patiesībā, es pat nebaidījos palikt no viņa stāvoklī, jo man, uz viņu skatoties, likās – viņš gan būtu foršs mūsu bērnam! Tik superīgs, tik aktīvs, atraktīvs un kā viņš izteicās par to, cik ļoti viņš ir daudz laika pavadījis ar saviem bērniem. Viņam jau tajā laikā bija trīs bērni.”
