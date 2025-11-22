"Ziedot.lv" atklāj akciju "Silto drēbju dienas", kuras laikā vāks siltās drēbes kara bēgļu ģimenēm no Ukrainas. Der viss: džemperi, virsdrēbes, cepures, šalles, cimdi, arī pledi, apavi un somas. Ziedot var tikai tīras un valkāšanai derīgas drēbes, vēsta 360TV Ziņas.
Šajā nedēļas nogalē, 22. un 23. novembrī, tirdzniecības centros "Spice" un "Akropole Alfa" no plkst. 10:00 līdz 18:00 varēs ziedot siltās drēbes grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem. Bet var arī siltās drēbes nogādāt uz "Ziedot.lv" biroju.
Akcijas organizatori aicina rīkot silto drēbju savākšanu skolās un darba vietās. Pēc tam tas viss nonāk labdarības noliktavās, kur grūtībās nonākušie cilvēki meklē palīdzību. Īpaši siltās drēbes lūdz grūtībās nonākušie cilvēki, kas dzīvo Latvijas reģionos, jo ziemas sezonā jāmēro garš ceļš uz mācību iestādēm, pārtikas veikaliem vai ārstniecības iestādēm.
Iepriekšējos gados labdarības akcijas laikā tika saziedotas teju 150 tonnas ar siltajām drēbēm, kas palīdzēja grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu