Atmetiet ierastos veikalos nopērkamos maltās gaļas maisījumus un taukainās eļļas! Šefpavārs Mārtiņš Sirmais TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais” atklāj, kā pārvērst parastu Boloņas mērci par neaizmirstamu garšu pieredzi. Viņš uzsver, ka izcilas mērces noslēpums slēpjas gan augstvērtīgās sastāvdaļās, gan precīzā gatavošanas soļu secībā.
Dr. Sirmā recepte izcilai Boloņas mērcei:
Gaļas Izvēle: Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, savā virtuvē jāsajauc gan liellopa, gan cūkas maltā gaļa. Veikalā sagatavotajos maisījumos parasti dominē cūkgaļa, nevis liellops.
Īpašā garša: Nepieciešams pievienot smalki sagrieztu, apceptu cūkas speķi, kas piešķirs mērcei bagātīgu un unikālu garšas noti.
Dārzeņu bāze: Mērces pamatnē obligāti jābūt dārzeņiem un garšaugiem: selerijai, ķiplokam, sīpolam, burkāniem un timiānam.
Sagatavošanās darbi: Pirms sākat karsēt pannu, pārliecinieties, ka visas nepieciešamās sastāvdaļas ir nomazgātas un sagrieztas.
Bez eļļas: Šīs mērces pagatavošanai nav nepieciešama papildu eļļa. Speķis ir kārtīgi jāapcep uz pannas, lai izdalās nepieciešamie tauki, un pats speķis kļūst kraukšķīgs.
Aromāta veidošana: Nākamais kritiski svarīgais posms ir dārzeņu apcepšana. Sacepto speķi papildina ar iepriekš sagrieztajiem dārzeņiem, ļaujot maisījumam attīstīt buljonam raksturīgu aromātu. Pēc tam jāpievieno aptuveni viena trešdaļa baltvīna pudeles. Sirmais skaidro: “Es to lieku tāpēc, ka viņš atdos man cukurus un sāks sutināties. Viss saies kopīgā masā. Alkohols izgaro pilnībā!”
Sautēšana: Pamatmasai pievieno tomātu pastu, piparus un nedaudz ūdens. Tikai tagad ir īstais brīdis pievienot malto gaļu – tā nevis cepas, bet gan sautējas izveidotajā mērces bāzē. Svarīgi ir arī pievienot gabaliņos sagrieztus tomātus, kas jāuzber mērces virspusē.
Noslēgums: Jāsamazina karstums un jāsautē aptuveni 20 līdz 25 minūtes – pēc šī laika mērces bāze ir gatava! To var izmantot tieši tā, kā sirds vēlas!
