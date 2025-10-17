Pie TV skatītājiem atgriežas kanāla 360 gatavošanas raidījums “Dr. Sirmais”! Šefpavāra Mārtiņa Sirmā virtuvē viesojas Veselības ministrs Hosams Abu Meri ar sievu Lindu, gatavojot viņu iecienītākos ēdienus. “Dr. Sirmais” viesiem atklāj, kā pagatavot pašam neticami gardu terijaki mērci mājās – vien dažas vienkāršas sastāvdaļas, un tava virtuve piepildīsies ar saldo, pikanto un nedaudz dūmakaino aromātu, kas raksturīgs japāņu garšu pasaulei.
Sastāvdaļas:
- Medus
- Sojas mērce
- Sezama sēklas
- Sezama eļļa
- Rīsu etiķis
- Cukurs
- Sīpols
- Ķiploki
- Ingvers
- Kartupeļu ciete
- Ūdens
Pagatavošana:
Pannā liek medu un cukuru, nedaudz pielej ūdeni, lai cukurs un medus izkūst, liek uz lēnas uguns karsēties.
Smalki sagriež 1/2 sīpolu, ingvera gabaliņu, ķiploku un met iekšā katliņā.
Pievieno sezama sēklas un visu sautē līdz pazūd sīvā sīpola smarža. Pievieno ūdeni, sezama eļļu, rīsu etiķi.
Samazina temperatūru un pievieno sojas eļļu.
Mazā bļodiņā ar nedaudz ūdens sajauc kartupeļu cieti un lēnām pielej uz pannas, lai mērce sabiezē. Gatavs!
VIDEO:
