Realitātes seriāla "Ģimenē burkā" dalībnieces Esteres Bindres pacietības mērs ir pilns – viņu pamatīgi saniknojuši līdzcilvēku nemitīgie jautājumi un spriedumi par gaidāmajiem vidusskolas eksāmeniem. Kamēr citi jaunieši ar sajūsmu meklē svētku tērpus, dāmu sarunā par skolas absolvēšanu uzvirmoja nopietns konflikts. Estere asi atvairīja apkārtējo spiedienu un nesaudzīgi nokritizēja izglītības sistēmu.
Diskusiju aizsāka Agritas draudzene Elvita, apvaicājoties, kad būtu īstais brīdis lūkot pēc izlaiduma tērpa. Estere piekrita, ka vilcināties vairs nevajadzētu, un apstiprināja, ka viņai jau ir vīzija par savu svētku koptēlu. Kad Elvita piedāvāja savu kompāniju un padomu iepirkšanās procesā, kā arī izteica cerību saņemt ielūgumu uz svinīgo pasākumu, Estere visus pārsteidza ar negaidītu repliku: "Es pati nebiju plānojusi uz savu izlaidumu ierasties!"
Mamma Agrita centās iebilst, norādot, ka 12. klases absolvēšana ir neatkārtojams dzīves notikums, ko nevajadzētu laist garām. Tomēr jauniete taisnojās, ka, mācoties attālināti, viņa pat nepazīst savus skolas biedrus. Agrita arī atgādināja, ka līdz svētkiem vispirms ir sekmīgi jānokārto pārbaudījumi, sakot: "Galvenais tikt līdz viņam! Vēl jau eksāmeni priekšā!"
Lai gan dāmas centās Esteri iedrošināt, ka ar pienācīgu apņemšanos viss izdosies, un uzsvēra, ka šis pēdējais pakāpiens vienkārši ir jāpārvar, lai beidzot pieliktu punktu mācību tematam, jauniete nesavaldīja emocijas: "Aj, atkal tu sāc, bļāviens!"
Agrita neslēpa, ka izvairās aizskart šo tēmu, jo meitas reakcija vienmēr ir prognozējami agresīva. Arī pati Estere aizkadrā nesaudzēja kritizētājus un neslēpa sašutumu par sabiedrības pārmetumiem: "Visu laiku komentāri! Visu laiku nonstopā! Tak b*e pabeigšu, nu, tak aizrijies! Besī ārā! Es tik daudz jau esmu saņēmusi tik nepatīkamas ziņas! Nu, c'mon, ko jūs gribat, lai es janvārī jau to skolu pabeidzu? Nu, ne tak! Tas nav f*king reāli! Paliku uz otru gadu – okay, tak po*uj, b*e daudzi pat nav vispār neko. Es atvainojos, pēc 9. klases aizgāja strādāt pie kasītes vai kaut kādā lauku mazajā veikaliņā un viss! Pilnīgi nojāt par to, kas notiek tālāk!"
Agrita neslēpa nožēlu par meitas izvēli mācīties attālināti, uzsverot, ka sekmīgam iznākumam ir nepieciešama stingra pašdisciplīna, kuras meitai pietrūkst. Viņa neslēpa savu aizkaitinājumu: "Man besī! Reāli besī! Nu, tak saņemies un pabeidz to 12. klasi! Runā par kaut kādiem apkārtējiem! Nu, taču kāda starpība, ko saka apkārtējie?"
Izrādās, ka arī dēls Marks ir izrādījis interesi par šādu mācību formu, jo Estere mājiniekiem to pasniegusi ļoti vilinoši – kā iespēju ilgāk pagulēt un pašam plānot savu laiku. Tomēr mātes nostāja šajā jautājumā ir nelaužama: "Nē! Otrreiz es vairs šitādu muļķību nepieļaušu!"
Savu sekmju līmeni (vidēji 7 balles) Estere vērtē kā apmierinošu, taču viņas lielākais bieds ir vēsture, par kuru viņai ir visai radikāls viedoklis: "Vēsturi vienkārši neciešu! Kāpēc man jāmācās par kaut ko, kas nav pat bijis pirms manas ēras? Kas kuram tur bikses paturēja, tad, kad es, nezinu, kāds tur di*sa kara laukā? Nu, kāds sakars?"
Jauniete apgalvo, ka mājās par skolu vairs nerunā, jo pati novilkusi sarkanās līnijas, lai lieki netērētu enerģiju pirms eksāmeniem. Tomēr Agrita pastāstīja par nesenu sarunu ar meitas jauno klases audzinātāju, liekot manīt, ka pedagogi bez iemesla neinteresējas.
Sarunas noslēgumā Estere atklāja, ka reiz jau pieļāvusi kļūdu, kā dēļ 11. klasē nācies mācīties atkārtoti. Viņa gan šo faktu neuztver kā traģēdiju un ar pārliecību sola, ka šogad izlaiduma svinības tiešām notiks.
