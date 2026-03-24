Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī norisinājās neparasta satikšanās — realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieces Agrita un Estere Bindres ciemojās pie aktiera Maksima Busela. Kamēr meita Estere izmantoja iespēju tuvāk iepazīt savu sapņu profesiju un pētīt teātra pasauli no iekšpuses, viņas mātei Agritai mēģinājuma vērošana izvērtās smagā emocionālā pārbaudījumā.
Sēžot skatītāju rindās ekskluzīvā iestudējuma procesa laikā, abu dāmu reakcijas krasi atšķīrās. Estere jautri izbaudīja uz skatuves notiekošo, turpretim Agritu dziļi aizskāra izrādē atspoguļotās vīriešu un sieviešu attiecību peripetijas. Viņa neslēpa, ka pašreizējais dzīves posms padara jebkuru romantisku tēmu nepanesami sāpīgu: "Attiecību tēma šobrīd ir tāda sensitīvā lieta man, un vienu brīdi vienkārši sēdēju un tas piņņiens nāk pats no sevis."
Situācija kļuva vēl saspringtāka, kad aktieri uz skatuves izspēlēja kāzu ainu. Šis mirklis kļuva par pēdējo pilienu, un Agrita vairs nespēja apvaldīt asaras. Viņa atklāti atzīst, ka, piedzīvojot šķiršanos, šobrīd apzināti cenšas norobežoties no visa sentimentālā, lai pasargātu sevi no liekām sāpēm: "Šajā laikā, kamēr man vēl ir sērošanas posms un šķiršanās, tad man ļoti jāizvairās no romantiskām filmām, izrādēm un pat dziesmām."
Lēmums pārtraukt attiecības ar draugu Jāni nāca pēc tam, kad Agrita, iedvesmojoties no attiecību trenera Kristapa Ozoliņa padomiem, mēģināja viest skaidrību par abu kopējo nākotni. Lai gan viņa klusi cerēja uz bildinājumu, tieša saruna par tālākiem plāniem noveda pie secinājuma, ka abu ceļi tomēr šķiras.
