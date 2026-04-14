Pazīstamā dzejniece un TV šova “Slavenības. Bez filtra” personība Magone Liedeskalna, daloties iespaidos ar savām uzticamajām draudzenēm Māru un Dainu, atklājusi virkni incidentu, kas likuši viņai pamatīgi nobīties. Kamēr sieviete baudīja atpūtu Ēģiptē, viņas privātīpašumā sāka saimniekot nepiederošas personas, un dīvainības turpinājās arī pēc atgriešanās.
Viss sākās brīdī, kad Magone vēl atradās ārzemēs. Jau nākamajā dienā pēc viņas izlidošanas sētā uzradies kāds vīrietis. Viņa pauž neviltotu sašutumu par to, kā viņas dzīvesvietā bez atļaujas varēja nokļūt pilnīgs svešinieks: "Jauns puisis mani meklējot no Talsiem ar manu šoferi… Es nesaprotu, kādā sakarā Lejasciema šoferis dabūjis cilvēku no Talsiem un atvedis uz manu māju!"
Tā kā saimnieces nebija, viesis mēģinājis rast patvērumu pie kaimiņiem, cerot tur sagaidīt dzejnieci. Magone ir neizpratnē par šādu nekaunību: "Nu, šis ir bēdīgi. Es saku – kāpēc brauc sveši cilvēki no Talsiem, nesaskaņojot, nebrīdinot?" Izrādās, ka vīrietis no kaimiņienes "prasījis naktsmājas un kādu zaptīti".
Dzejniece šo personu apraksta ar krietnu devu skepses: "Esot izskatījies gauži bēdīgs - salāpīti cimdiņi, tāds švaks no skata. Nezinu, kas tas – kaut kāds bomzis vai kas par cilvēku, vai rakstnieks, es nekā nezinu!"
Daudz bīstamāka situācija izvērtās kādā vakarā, kad Magone jau bija mājās kopā ar atvasēm. Sadzirdot trokšņus pie ieejas durvīm, viņa sākotnēji cerēja, ka vainīgi mājdzīvnieki: "Saku bērniem – kas tur grab koridorā?"
Pieejot pie durvīm, Magone ieraudzījusi koridorā svešinieku: "Skatos: "Labvakar!" Stāv viens, smird pēc alkohola drausmīgi. Tāds vidēja vecuma. Nu, nezinu, 60 kaut kāds tāds." Dzejniece nekavējoties mēģinājusi ielūdzēju raidīt prom: "Es saku: "Labvakar, kungs, kas jūs esat? Ko jūs te darāt?"" Viņa atzīst, ka tajā mirklī jutusi pamatīgu apdraudējumu, esot neaizsargāta pret iereibušu vīrieti, kurš bez atļaujas pārkāpis mājas slieksni.
Svešinieka ierašanās iemesls izrādījās absurds – viņš ticējis, ka Magone izmisīgi meklē partneri: "Viņš saka: "Vai, jaunkundz! Es reklāmā redzēju, ka jūs vīru meklējat!" Es saku: "Pasarg, tēvs, es nevienu nemeklēju!" Es neko neesmu likusi, nevienu nemeklēju, lieciet man svētu mieru! Es esmu savā vakara rituālā ar bērniem!"
Svešinieks gan nav vēlējies padoties un pasludinājis sevi par jauno mājas saimnieku: "Atkal viņš: "Es redzēju, ka jūs vīru meklējat. Nu, tad es būšu tas vīrs. Es te nākšu, es te dzīvošu!" Nu tik darīs, nu tik būs! Es saku: "Ko jūs?" Labi, ka vēl nekāvās. Bail – iedzēris cilvēks, sieviete viena pati, bez telefona līdzi, ar maziem bērniem, bail!"
Galu galā, kaut arī neapmierināts, vīrietis devies prom. Taču miers bijis īss – jau nākamajā vakarā bērni pamanījuši to pašu vai līdzīgu personu atkal klīstam ap māju. Lai lieki nesatrauktu bērnus, Magone melojusi, sakot, ka kāds vienkārši apmaldījies tumsā. Viņa pati situāciju vērtē skarbi: "Brūtgānu pilna māja, Magonei katru vakaru savs piedzēries vecis velkas."
