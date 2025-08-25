Filma “Ceļā ir kaifs” ir Kaspara Kambalas stāsts par dzīves traģēdijām, pazaudētiem miljoniem un daudzām dzīves laikā piedzīvotām atziņām. Pirmizrādē, kas norisinājās 19. augustā, apmeklētāji varēja pārliecināties par sporta drosmi un atklātību gan dzīvē, gan uz lielā ekrāna. Tet televīzijā šis kino stāsts būs redzams no 28. augusta. Aplūko foto no pirmizrādes!
Kaspars Kambala ir viens no savas paaudzes redzamākajiem basketbolistiem, kurš ar savu skarbo tēlu un skandalozo dzīvesveidu izpelnījies uzmanību daudzās dzīves situācijās. Kas slēpjas aiz Kaspara Kambalas rētām un tetovējumiem? Kas slēpjas aiz šķietami spēcīgā un neievainojamā atlēta?
Sportists pats par sevi filmā saka: “Mums nekas nepieder. Tikai uz noteiktu laiku mūsu dzīvē ienāk cilvēki un lietas. Un tāpat agrāk vai vēlāk tās aiziet vai arī mēs tās pazaudējam. Tāda ir dzīves būtība.”
Šis stāsts uzrunās daudzus – gan sporta līdzjutēju un entuziastus, gan cilvēkus, kuriem sports ir svešs.
Tet televīzijā filmu “Ceļā ir kaifs” skaties no 28. augusta, savukārt ieskatu filmā jeb treileri var noskatīties jau tagad:
