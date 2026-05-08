Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībniece Inese savās mājās Liepājā uzņēma kempera šoferi Mārtiņu, lai dalītos, kā viņai klājas pēc projekta noslēguma. Lai gan Inese finālā izcīnīja otro vietu, lielāko uzmanību piesaistīja viņas romantiskās attiecības ar citu dalībnieci – Janu. Tomēr kopdzīve izrādījās īsa, un Inese sarunā atklāj šķiršanās aizkulises.
Pēc Ineses teiktā, galvenā nesaskaņu dzirkstele bija viņas lielā aizņemtība profesionālajā jomā. Kamēr Inese fokusējās uz iekrājumu veidošanu, Jana šādu dzīvesveidu nav atbalstījusi: "Janai nepatika tas, ka es katru dienu strādāju, ka es neesmu mājās." Inese uzsver, ka nekad nav slēpusi savu nostāju – darbs viņai vienmēr būs svarīgāks par sēdēšanu mājās. Viņa arī neslēpj nezināšanu par bijušās partneres nodarbošanos: "Es nezinu, piemēram, tagad, vai viņa strādā vai nestrādā. Cik es zinu, tad viņa nestrādāja."
Strīdi par finansēm un brīvo laiku bijuši asi. Inese atminas pārmetumus: "Es esmu tāda, ka man darbs ir pirmajā vietā un pēc tam citi. Kā man uz*irsa virsū: "Tēju tev darbs nepienesīs!" Par to vēl bišku būtu tā kā jāpastrīdas." Mārtiņš sarunā piebilst loģisku argumentu – bez algas nebūtu arī par ko nopirkt minēto tēju. Inese tam piekrīt, norādot, ka Janas apvainošanās par viņas darba grafiku bijusi nepamatota.
Lai gan abas vairs nesot kopā, saikne nav pilnībā pārtrūkusi. Inese stāsta, ka Jana mēdz piezvanīt, taču viņa pati pakaļ nevienam neskrienot. Uz jautājumu par to, vai sirdī vēl ir tukšums pēc šķiršanās, liepājniece atbild izvairīgi: "Gan jau ka pietrūkst, bet nu… tas lai paliek."
Mārtiņš gan novēroja, ka aiz Ineses bravūras slēpjas aizvainojums un nesadziedētas brūces. Arī par iespējamo kopīgo nākotni Inese izsakās piesardzīgi: "Nu, par to jāpadomā. Cilvēks ar tādu raksturu, kas mainās diendienā, es arī nevaru noturēt sev blakus."
Raidījuma veidotāji ļāva ieskatīties arī situācijas otrā pusē. Janas redzējums krasi atšķiras – viņa apgalvo, ka strīdi nebija par darbu, bet gan par Ineses nespēju uzveikt atkarību. Caur asarām Jana stāsta, ka pat Ineses tuvinieki cerējuši uz viņu kā glābēju: "Tikai tamdēļ, ka es viņu tā kā noturēšu no tā alkohola. Es pateicu skaidri un gaiši – es nevarēšu viņai būt klāt 24/7!"
Arī pati Inese intervijā atzīst, ka pilnīgu skaidrību vēl nav panākusi un grādīgie dzērieni viņas dzīvē joprojām parādās, kaut arī viņa cenšas mainīt savu paziņu loku, lai izvairītos no kārdinājumiem.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu