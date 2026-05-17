Pēc “Caur ērkšķiem uz…” septītās sezonas noslēguma ir pagājuši vairāki mēneši, kuru laikā dalībnieču dzīvēs ir notikuši visdažādākie pavērsieni. Lai noskaidrotu, kā ar ikdienas mestajiem izaicinājumiem tiek galā projekta dalībnieces, raidījumā “Caur ērkšķiem uz… pārmaiņām” šoferis Gatis viesojas pie Egijas, kura atklāti analizē savas jūtas, pārdzīvoto pēc projekta noslēguma un personīgās dzīves līkločus.
Skatītāju interese par Egiju ir liela, un viens no uzdotajiem jautājumiem skāra viņas tendenci zibeņveidīgi iemīlēties ikvienā, kurš dāvā kaut nedaudz uzmanības. Sieviete šim novērojumam piekrīt, skaidrojot to ar bērnības traumām: "Nu, īstenībā ir, bet es varu paskaidrot, kāpēc – tāpēc, ka no vecākiem es to mīlestību un mīļumu nesaņēmu. Man pietrūkst tas viss – ģimene, mīļums, kopā iešana, mājas sajūta." Viņa neslēpj, ka nepiepildītās ilgas pēc tuvības liek viņai meklēt mierinājumu citos cilvēkos bez liekas vilcināšanās.
Apkārtējie viņai bieži pārmetuši pārlieku lētticību, ieraugot vizuāli pievilcīgu un runātīgu vīrieti. Tagad Egija ir sapratusi, ka attiecībām nepieciešams laiks: "Vajag pa priekšu to cilvēku pārbaudīt, un vismaz kādu pusgadu. Un tad, ja ir, tad ir. Es domāju, ja man būs vēl kādas attiecības, es noteikti... iepriekš, jā, varam parunāt pa telefonu, bet, ja grib kaut ko nopietnu, gads jāpagaida.”
Šāda piesardzība nākusi pēc rūgtas pieredzes. Egija dalījās stāstā par bijušo partneri Artūru, kurš pēc šova sievieti pierunāja atgriezties, solot kopīgu nākotni. Taču tiklīdz Egija par saviem līdzekļiem bija mājokli labiekārtojusi, Artūrs viņu nekaunīgi izlicis uz ielas. Izmisuma brīdī, pateicoties draudzenes starpniecībai, viņa iepazinās ar Jāni – vīrieti, kurš ir 16 gadus jaunāks.
Analizējot pašreizējo situāciju, Gatis vaicā, vai arī tagadējās attiecības nav bijušas sasteigtas. Egija nenoliedz, ka emocionālais smagums pēc šķiršanās ar Artūru licis viņai meklēt patvērumu pie Jāņa, īsti viņu neiepazīstot. Gatis no malas novēro, ka šajā savienībā trūkst patiesas dzirksteles un Egija, iespējams, cer uz ko labāku.
Pati dalībniece atzīst, ka lēmums par kopdzīvi ar Jāni tika pieņemts brīdī, kad viņa jutās pilnīgi salauzta un viena. "Nu, bišķiņ es esmu, jā, kā es arī aizskrēju pie Jāņa. Es taču nepārbaudīju, kāds viņš ir," skaidro Egija. “Es aizskrēju tajā momentā tāpēc, ka mani Artūrs izmeta ārā, un es aizskrēju pie Jāņa, bet es jau neredzēju, kāds viņš ir.”
Lai gan viņa nevēlas savu pašreizējo partneri nopelt, tomēr neslēpj vilšanos par kārtējo reizi sasteigto uzticēšanos: “Es nesaku, ka viņš ir slikts, bet, nu, bišķiņ es esmu iekritusi.”
