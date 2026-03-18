Pēc dalībnieku un skatītāju viedokļu izpētes un aptauju rezultātu apkopošanas koncerts "Manai dzimtenei" notiks kā plānots — Mežaparka Lielajā estrādē 11. jūlijā, informē pasākuma komanda.
Koncerta rīkotāji atzīmē, ka notikusi atkārtota koru pieteikšanās un savu dalību pasākumā apstiprinājuši vairāk nekā 200 kori ar vairāk nekā 6000 dziedātājiem no Latvijas un latviešu diasporas.
Koncerta centrā būs kopkora un solistu kopā izdziedātas dziesmas, tostarp "Rozes gars", "Svētvakars", "Pērļu zvejnieks", "Manai dzimtenei", "Es nāku no mazas tautas", "Sanāciet, sadziediet". Iecerēts, ka koncertā izskanēs vairāk nekā 30 melodijas.
Koncerta režisore Dita Lūriņa akcentē, ka apmeklētāji varēs kļūt par daļu no kopdziedāšanas. Viņa klāsta, ka arī koncerta scenogrāfija tiks veidota tā, lai skatītāji varētu sekot līdzi dziesmu vārdiem un pievienoties kopīgajai dziedāšanai.
Dziesmu svētku estrādē kopā ar kopkori muzicēs dziedātāji un aktieri, piemēram, Edgars Ošleja, Aleksandrs Antoņenko, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Andris Ērglis, Inga Šļubovska, Annija Putniņa, Juris Jope, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs un Andris Bērziņš.
Pasākuma rīkotāji norāda, ka būs paplašināta sadziedāšanās nakts programma, kurā skanēs dziedātāju un klausītāju iepriekšējā balsojumā izvēlētas dziesmas.
Publiskajā telpā ilgāku laiku izskanēja domstarpības starp komponistu Raimondu Paulu un dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotājiem par pasākuma norisi un sākotnējo maestro vārda izmantošanu.
Ņemot vērā situāciju, pasākuma nosaukums ir mainīts, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Neskatoties uz minēto, atsevišķi mūziķi, kuru dalība pasākumā bija plānota, no uzstāšanās tajā ir atteikušies.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu