Latvijas Nacionālajā operā un baletā, kas mēdz dēvēta par Balto namu, notiekošo remontdarbu laikā ir atrasta unikāla vēsturiska liecība – virs griestiem paslēpts liels Latvijas valsts karogs, vēsta 360TV Ziņas.
Provizoriskie aprēķini liecina, ka metru platais un astoņus metrus garais sarkanbaltsarkanais karogs varētu būt darināts pirms Otrā pasaules kara un izmantots operas interjerā pagājušā gadsimta 30. gados vai pat 40. gadu pirmajā pusē.
Kā norāda operas vēsturnieks Mikus Čeže, karogs, visticamāk, nav ticis eksponēts ārpus telpām, jo ir labi saglabājies. Tas varētu būt izmantots Lielajā zālē svinīgu pasākumu un koncertu laikā, iespējams, pēdējo reizi 1944. gada 2. septembra vakarā, kad vēl pirms "dzelzs priekškara" nolaišanas operas trupa kopīgi nodziedāja "Dievs, svētī Latviju!".
Vēsturnieks uzskata, ka, visticamāk, karogu no iznīcināšanas paglābis operas bibliotēkārs Eduards Salniņš. Viņš strādāja operā no 1919. gada līdz pat 60. gadiem. Salniņš no iznīcības izglābis arī virkni citu materiālu, kas tika atrasti operas restaurācijas laikā 90. gados. Tas, ka karogs tika atrasts paslēpts virs griestiem, liecina, ka tas varētu būt noslēpts 1944. gada rudenī, apjaušot gaidāmo varas maiņu.
Vēsturiskais karogs tiks restaurēts un, iespējams, nākotnē ieņems goda vietu operas telpās.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu