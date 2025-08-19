ASV prezidents Donalds Tramps, pirmdien Baltajā namā tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņoja, ka viņa valsts iesaistīsies drošības garantiju sniegšanā Ukrainai.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem Baltajā namā, Tramps sacīja, ka, lai gan Eiropas valstis ir "pirmā aizsardzības līnija, jo tās ir tur, tās ir Eiropa, mēs palīdzēsim arī viņiem. Mēs iesaistīsimies."
Tramps sacīja, ka ASV un NATO sabiedrotie joprojām apspriež drošības garantiju piedāvāšanu Ukrainai.
"Mēs to šodien apspriedīsim, bet mēs nodrošināsim viņiem ļoti labu aizsardzību, ļoti labu drošību," sacīja Tramps.
Uz žurnālista jautājumu, kādas drošības garantijas ir nepieciešamas, lai noslēgtu vienošanos, Zelenskis atbildēja, ka viņa valstij ir nepieciešams "viss".
Viņš teica, ka Ukrainai vispirms ir vajadzīga spēcīga armija, kas ietver ieročus, cilvēkus, apmācību un izlūkdienestu.
Viņš piebilda, ka tas viss būs atkarīgs no "lielajām valstīm", piemēram, ASV un citiem sabiedrotajiem.
Tramps arī atkārtoja savu viedokli, ka Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanai pamiers nav nepieciešams.
"Es nedomāju, ka ir nepieciešams pamiers," sacīja Tramps. "Es zinu, ka tas varētu būt labi, bet es varu arī stratēģiski saprast, kāpēc viena vai otra valsts to nevēlas. Jums ir pamiers, un viņi atjauno un atjauno un atjauno un atjauno, un jūs zināt, varbūt viņi to nevēlas".
Tramps paziņoja, ka plāno piezvanīt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pēc sarunām ar Eiropas valstu līderiem un Zelenski.
"Viņš gaida manu zvanu, kad mēs beigsim šo tikšanos," sacīja Tramps.
Viņš sacīja, ka sarunas laikā ierosinās ideju par trīspusēju tikšanos starp viņu, Putinu un Zelenski.
"Mums var būt, bet var arī nebūt trīspusēja tikšanās. Ja mums nebūs trīspusēja tikšanās, tad cīņa turpināsies, bet, ja mums būs, mums ir labas izredzes - es domāju, ka, ja mums būs trīspusēja tikšanās, ir labas izredzes to varbūt izbeigt," sacīja Tramps.
Arī Zelenskis pauda gatavību trīspusējām sarunām.
"Mēs esam gatavi trīspusējām sarunām, kā teica prezidents," sacīja Zelenskis. "Tas ir labs signāls par trīspusējām sarunām. Es domāju, ka tas ir ļoti labi."
