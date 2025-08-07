Uz Latvijas ceļiem šobrīd biežāk nekā citkārt novērojama smagā lauksaimniecības tehnika – traktori, piekabes un kombaini. Sākoties ražas novākšanas sezonai, šādi transportlīdzekļi arvien vairāk iesaistās ceļu satiksmē, līdz ar to pieaug arī avāriju risks, vēsta 360TV Ziņas.
Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka negadījumi ar šādu tehniku bieži notiek gan zemnieku neuzmanības, gan vieglo automašīnu vadītāju pārgalvības dēļ. Pašlaik visiem, kas piedalās satiksmē, jābūt īpaši modriem – traktoristiem iespēju robežās būtu jāpārvietojas laikā, kad satiksme ir mazāk intensīva, bet vieglo automašīnu vadītājiem jāatceras, ka lauka apstākļi var būtiski ietekmēt redzamību.
Eksperts uzsver, ka šogad traktortehnika strādā ļoti smagos apstākļos – dubļos, kas klāj tehniku un var maskēt tās signālugunis. Autovadītāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt redzamību pirms apdzīšanas manevriem, neizprovocēt bīstamas situācijas un pievērst uzmanību tam, vai traktors, samazinot ātrumu, neplāno nogriezties uz lauka. Atšķirībā no citiem transportlīdzekļiem, smagā lauksaimniecības tehnika var pēkšņi nogriezties gandrīz jebkur – ne tikai krustojumos, bet arī uz meža ceļa vai lauka.
Lai arī šogad reģistrēto negadījumu skaits ar smago tehniku esot līdzīgs kā iepriekšējos gados, kopējo situāciju uz ceļiem varēs pilnvērtīgi izvērtēt rudenī. Pašlaik nav vērojamas izteiktas jaunas tendences, tomēr piesardzība ir īpaši svarīga visiem satiksmes dalībniekiem.
Irbītis atgādina, ka šajā laikā svarīgāka par steigu ir iecietība. Pāris minūtes, kas pavadītas, braucot aiz lēni kustīgas tehnikas, ilgtermiņā atmaksājas – nodrošinot, ka ziemā galdā būs pilni krājumi un kvalitatīvi pārtikas produkti.
Tāpat tiek uzsvērts, ka lauku darbos izmantojamā tehnika var izbiedēt savvaļas dzīvniekus, kas tālāk var negaidīti izskriet uz ceļa. Autovadītājiem jāatceras, ka meža zvēri satiksmes noteikumus neievēro, tāpēc piesardzība jāsaglabā arī šajā aspektā.
VIDEO:
