Sinoptiķi prognozē, ka šīs nedēļas vidū Latvijā, visticamāk, sāksies meteoroloģiskais rudens, ziņo LETA.
Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja piecas dienas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra saglabājas zem +15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Atbilstoši pašreizējām prognozēm meteoroloģiskais rudens valsts lielākajā daļā sāksies 20. augustā, vietām tas var notikt dienu vēlāk. Atsevišķās vietās pie jūras, iespējams, turpināsies meteoroloģiskā vasara. Pērn meteoroloģiskais rudens Latvijā iestājās 28. septembrī. Vidējais datums, kurā Latvijā sākas meteoroloģiskais rudens pašreizējās normas periodā jeb 1991.–2020. gadā, ir 31. augusts. 2023. gadā tas iestājās tikai 4. oktobrī, par 17 dienām pārspējot vēlākā rudens sākuma rekordu.
Šonedēļ, sākot ar trešdienu, termometra stabiņš vairs nepakāpsies augstāk par +15..+20 grādiem. Dzestrākajās naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, par kādu grādu siltāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, un zāles augstumā dažviet iespējama neliela salna. Kā ziņo LETA, atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vidējā gaisa temperatūra šonedēļ noslīdēs pat trīs četrus grādus zem normas, nākamā nedēļa prognozēta divus grādus vēsāka nekā ierasts. Septembrī, kā arī turpmākajos rudens un ziemas mēnešos gaisa temperatūra galvenokārt gaidāma tuvu normai un augstāka par to.
Rudenīgas noskaņas saskatījuši arī daudzi cilvēki, daloties ar tām sociālajos tīklos, piemēram, vairāki publicējuši fotoattēlus ar lidojošu gājputnu kāšiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu