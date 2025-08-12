"Sarunas un solījumi situācijas risināšanai bija dažādos formātos, bet realitāte ir tāda, ka nekas nav piedāvāts – tikai pārmetumi pārvadātājiem, ka nemākam strādāt.
Tāpēc reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji otrdien, 12. augustā, būs pie valdības nama un protesta akcija saistībā ar ilgtermiņa līgumu cenu pārskatīšanu notiks," dažas dienas pirms protesta pasākuma "Latvijas Avīzei" apstiprināja viens no pasākuma organizatoriem, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents Ivo Ošenieks.
Līdz ar to šodien Rīgā ap Ministru kabineta ēku pirms pusdienlaika vienu stundu riņķo protestētāju autobusi. Lēmumu par protesta akcijas rīkošanu LPPA valde bija pieņēmusi pirms mēneša. Iniciatīva nākusi no biedriem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā ilgtermiņa līgumos. LPPA iepriekš saņēmusi apstiprinājumu, ka akcijā piedalīsies vismaz 12 pārvadātāju autobusi.
Katra diena ar zaudējumiem
Ošenieks skaidro, ka lēmums par akcijas rīkošanu esot saistīts ar Satiksmes ministrijas (SM) un Autotransporta direkcijas (ATD) vilcināšanos lēmumu pieņemšanā attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu ilgtermiņa līgumu cenu pārskatīšanu un valsts budžeta bāzes palielināšanu zaudējumu segšanai autobusu pārvadātājiem. Tostarp jau kopš pagājušā gada pārvadātāji SM un Finanšu ministrijai prasījuši, veidojot valsts budžetu 2026. gadam, piešķirt 15 miljonu eiro papildu finansējumu dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī palielināt valsts budžeta bāzi šim mērķim par 15 miljoniem eiro.
Tāpat LPPA iepriekš aicinājusi Sabiedriskā transporta padomi līdz 1. jūnijam pieņemt lēmumu par biļešu tarifu izmaiņām no 1. jūlija un turpmāk katru gadu atbilstoši inflācijai lemt par tarifu izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
Lai gan sarunas par šiem tematiem un problēmām ar iesaistītajām iestādēm esot notikušas vairākkārt, rezultātus tās devušas neesot.
No atbildīgo institūciju pārstāvju puses vienmēr gan saņemti solījumi dažu nedēļu laikā rast risinājumus, tomēr nekas konkrēts neesot ne atbildēts, ne darīts.
"Pārvadātāji katru dienu cieš zaudējumus, kurus pasūtītājs patlaban nesedz. Līdz ar to pasliktinās uzņēmumu finansiālais stāvoklis, kas ilgtermiņā novedīs pie katastrofālām sekām. Piemēram, valsts pakalpojumu līguma pārtraukšanas, un tādējādi iedzīvotājiem reģionos sabiedriskā transporta pakalpojumi nebūs pieejami vispār," brīdina LPPA vadītājs.
Tagad spēkā esošajos ilgtermiņa līgumos pirmā indeksācija paredzēta tikai pēc četriem gadiem no līguma darbības sākšanas brīža un attiecas vienīgi uz nākotnes periodu. Lielai daļai pārvadātāju pakalpojums jānodrošina vēl trīs gadus, neraugoties uz to, izmaksas palielinoties praktiski katru dienu. Katrs nobrauktais kilometrs nesot finansiālus zaudējumus, ko pakalpojuma pasūtītājs nesedz.
"Zinām, ka līdzīga problēma reģionālo pārvadājumu jomā bijusi arī Igaunijā. Arī tur nozares pārstāvjiem notikušas diezgan sarežģītas sarunas ar valdību, tomēr izdevies panākt kompromisu, ka tagad savos ilgtermiņa līgumos izmaksas viņi pārskata un nepieciešamības gadījumos arī indeksē reizi ceturksnī. Pie mums tas paredzēts reizi četros gados! Nu kurš tagad ārkārtīgi mainīgajos apstākļos tādam periodam var visu pareģot?" situācijas absurdumu uzsver Ivo Ošenieks, izsakot cerību, ka šodienas akcija tomēr līdzēs pievērst visas valdības un arī tās vadītājas uzmanību nozares problēmām kopumā.
Akcijas dienā pārvadājumi necietīs
LPPA ir biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 30 pasažieru pārvadātāju un ar pasažieru pārvadājumu nozari saistītie uzņēmumi. Dalībai akcijā savus autobusus sūtīšot pieci seši pārvadātāji, kas otrdien nekādā veidā neietekmēšot paredzēto maršrutu izpildi.
Zīmīgi, ka LPPA biedri nav aizdomās par aizliegtajām karteļa vienošanās darbībām ATD iepirkumos turētie uzņēmumi "Liepājas autobusu parks", "Latvijas Sabiedriskais autobuss" un "Nordeka".
Šie pārvadātāji nepiedaloties arī protesta akcijā, lai gan problēmas visiem nozares uzņēmumiem esot vienādas. Iespējams, ka atturībā savu lomu spēlējot arī fakts, ka tieši šie pārvadātāji un vēl "Daugavpils autobusu parks" esot pirmie, kas šobrīd iziet ATD ilgtermiņa līgumos paredzēto cenu indeksācijas procedūru, jo pakalpojuma sniegšanu sākuši 2021. gada 1. augustā.
Līgumus parakstīja – paši vainīgi
"Cenu indeksācija notiek, un tai ir jānotiek tā, kā līgumos paredzēts. Nekādiem izņēmumiem vai atkāpēm mums pilnvaru nav. Cik zinu, tagad protestē arī tādi uzņēmumi, kuri līgumus noslēdza tikai pirms gada. Par ko? Paši piedāvājumus iesniedza, paši līgumus parakstīja – neviens taču nespieda," situāciju saistībā ar LPPA protesta akciju "Latvijas Avīzei" kodolīgi komentēja ATD komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.
Par to, kā notikusi ilgtermiņa līgumos iestrādātā pakalpojuma cenu precizēšana pirmajiem četriem pārvadātājiem, rezultātu apkopojuma viņam vēl nebija. Savukārt par to, vai un kādām izmaiņām jau noslēgtajos līgumos vajadzētu notikt, ATD pārstāvis domā, ka vispirms tas esot politisks uzstādījums un lēmums.
