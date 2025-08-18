"Vai Polija būs otrā Kuveita? Eksperts: Šis ir lielākais šāda veida atklājums kopš Polijas neatkarības atgūšanas" – ar šādu virsrakstu portāls "fxmag.pl" iepriecināja Polijas sabiedrību par negaidīti atklāto naftu Baltijas jūrā.
"Šis ir vēsturisks brīdis gan "Central European Petroleum" (CEP), gan Polijas enerģētikas nozarei," paziņoja Rolfs Gregors Skārs, atklājēja uzņēmuma izpilddirektors.
Ziņu ar ieintriģējošiem virsrakstiem "Pie Polijas krastiem atklātas lielas naftas un dabasgāzes rezerves" ("lsm.lv") vai "Cik nozīmīga Eiropai būs Polijā jūrā atrastā nafta?" ("delfi.lv") jūlijā publicēja arī Latvijas mediji.
"Tradicionāli katrs paziņojums par atklājumu Baltijas jūrā sākas ar jautājumu: vai kļūsim par otro Kuveitu? Vai pat ar nepiekāpīgu apgalvojumu, ka tas jau notiek," secina žurnāla "Polityka" enerģētikas apskatnieks Ādams Grzezaks. "Es ceru, ka ziņas dēļ /../ neviens nesāks stāstīt pasakas par lētāku degvielu Polijā un par vēl vienu Norvēģiju vai Kuveitu," portālā "money.pl" ironizēja Kržeštofs Kopečs, Polijas enerģētikas uzņēmuma "Energa" bijušais preses direktors. "Dāmas un kungi, atstājiet šo milzīgo naftas atradni mierā," rakstīja "energetyka24.com" galvenais redaktors Jakubs Vīčs. "Tiesa, atradne pēc Polijas standartiem ir liela, bet mēs nebūsim Kuveita," viņš piebilda.
Lielo atradni varētu notērēt gada laikā
Kanādas uzņēmums "Central European Petroleum Ltd" (CEP), kurš darbojas arī Vācijā un Polijā, 21. jūlijā paziņoja nozīmīgu naftas atklājumu tam piederošajā "Wolin East 1" urbumā Baltijas jūrā apmēram 6 km attālumā no Svinoujsces pilsētas krasta. "Testi apstiprināja 62 metrus augstu ogļūdeņražu kolonnu un lieliskus rezervuāra parametrus naftas un gāzes ieguvei galvenajā dolomīta ģeoloģiskajā slānī. Tiek lēsts, ka "Wolin East" naftas atradnē ir vidēji iegūstamais apjoms – nafta, pārdodamā gāze un dabasgāzes kondensāti – kopā 200 miljoni barelu (22 milj. t. – Red.) naftas," teikts uzņēmuma paziņojumā. Tajā pieļauts, ka pēc papildu izpētes šis daudzums varētu dubultoties.
"Ja šis atradums tiks galīgi apstiprināts, "Wolin East" var kļūt par lielāko līdz šim Polijā atklāto naftas un saistītās dabasgāzes lauku. Šīs vietas nākotnes attīstība var būtiski veicināt Polijas enerģētiskās drošības nostiprināšanu un tās atkarības samazināšanu no ārējiem ogļūdeņražu piegādātājiem ar nosacījumu, ka tiks savlaicīgi izpildītas visas nepieciešamās formālās prasības, kas ļauj to izmantot," sacīja Polijas Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs un valsts galvenais ģeologs profesors Kržištofs Galoss.
"Wolin East" naftas un gāzes resursi veido vienu no lielākajiem konvencionālajiem naftas atradumiem Eiropā pēdējos desmit gados, atzīst arī nozares vadošais portāls "Oil & Gas Technology". Ne tāpēc, ka tie ir ļoti lieli, bet tāpēc, ka iepriekš atklātie ir mazāki (skat. tabulu). Lai mērītos ar Kuveitu, jāapzinās, ka šajā arābu valstī mēnesī iegūst 11 miljonus tonnu naftas, tas nozīmē, ka divos mēnešos "Wolin East" atradni iztukšotu sausu.
Savukārt viss šis atradnē atrodamais naftas daudzums spētu Poliju apgādāt ar naftas produktiem... nepilnu gadu, jo Polija patērē aptuveni 27 miljonus tonnu naftas gadā,
lēš Enerģētiskās drošības centra dibinātājs Vojcehs Jakobiks.
Nafta – tikai jūras dienvidu daļā
Visvairāk naftas ir Baltijas jūras dienviddaļā, pie Krievijas Kēnigsbergas, Polijas, Zviedrijas un Dānijas ūdeņiem. Naftas ieguve un izpēte turpinās, bet Baltijas jūra ir sekla, noslēgta un ekoloģiski jutīga, tāpēc naftas ieguve uzņēmējiem ir apgrūtināta. Baltijas jūras reģiona valstis (HELCO līgums) vienojušās nepieļaut masveida jaunu platformu attīstību bez padziļinātas izvērtēšanas, tāpēc paiet gadi, līdz iegūst vajadzīgās atļaujas. Citkārt pat nesāk iegūt naftu.