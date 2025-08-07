Dziedātājs Jānis Niedra publisko romantiski lirisko singlu "Kaut kā nav tā", kurš stāsta par cilvēka sapņiem un dzīves pilnvērtīgu redzējumu, to saistot ar kādu konkrētu cilvēku, bez kura viss šķiet "kaut kā nav tā".
Dziesmas skaņu apstrādi veidojis Kristaps Ērglis, master Reinis Kārkliņš.
Mūziķis Jānis Niedra: "Dziesmu sarakstīju jau vairākus gadus atpakaļ un tās melodija un vārdi atnāca ļoti organiski, nepiespiesti un šķietami ātri. Ilgi šaustīju sevi par to vai dziesmai nav nepieciešama kāda grandioza aranžija ar daudziem instrumentiem un piebalsīm, bet katru reizi, kad izmēģināju šajā rakursā ko ekstravagantu vai, pat varētu teikt, ambiciozu, es vienmēr nemanot atgriezos pie sākotnējā skanējuma, kurā es vienatnē sēžu istabā, spēlēju ģitāru un veltu šo dziesmu, kādam, kurš ļoti tajā brīdī pietrūkst. Patiesas sajūtasa dienas beigās ir gaužām vienkāršas un mēs īstenībā katrs diezgan viegli spējam saprast vai mums kaut ko, vai kādu vajag vai nevajag. Domāju, ka cilvēki spēs šo manu sajūtu, kura ietērpta dziesmā saklausīt un arī asociēt ar sevi."
Dziesma pieejama visās populārākajās straumēšanas saitēs, dziesmas vārdu video iespējams noskatīties interneta vietnē YouTube.
