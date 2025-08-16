ASV un Krievijas prezidentu sarunās uzvarētājs bija Krievijas diktators Vladimirs Putins, bet ASV līderis Donalds Tramps joprojām ir uz viņa āķa, šādu vērtējumu pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns.
Šī samita uzvarētājs ir tikai viens un tas ir Putins, sprieda eksperts, atzīmējot, ka diktators tika silti uzņemts ASV kopā ar saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem. ASV bumbvedēja pārlidojums pār līderu tikšanās vietu no vienas puses bijusi nevajadzīga goda izrādīšana, bet no otras puses - spēka demonstrācija.
"Tramps izskatījās saguris, Putins tika pat vārdā saukts. Šie signāli bija nevajadzīgi. Nav zināms, ka būtu pieņemti būtiski lēmumi, lai gan bija prognozes, ka Ukraina tiks sadalīta un pārdota. To novērst palīdzēja iepriekš notikusī virtuālā sanāksme, kurā piedalījās Eiropas līderi kopā ar Ukrainu," uzsvēra eksperts.
Lai arī kopumā samits bija taktiska Putina uzvara, Andžāns uzskata, ka Tramps no samita ne ieguva, ne zaudēja. "Viņa elektorāts saskatīs to, ko vēlas saskatīt, proti, ka Tramps mēģina atnest mieru un diplomātiskā ceļā risināt karu," sprieda eksperts.
Runājot par turpmākajiem scenārijiem, Andžāns norādīja, ka jāgaida, ko Tramps Eiropai un Ukrainai būs izstāstījis par šo tikšanos. Vienlaikus slikti tas, ka ASV pret Krieviju nav noteikusi sankcijas, par kurām tika sākotnēji ziņots. "Es domāju, ka Tramps joprojām ir uz Putina āķa, proti, viņaprāt, miers ir sasniedzams ar viņa starpniecību un ir cerības uz Nobela miera prēmiju," izteicās eksperts.
Eksperts gan uzskata, ka patlaban Trampa rīcībā ir mazāk instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu, jo par ASV bruņojumu ukraiņiem tagad maksā Eiropa. Tomēr vienlaikus Tramps var pārtraukt izlūkinformācijas piegādi Ukrainai un nepiegādāt cita veida palīdzību. "Tikpat labi viņš var visam atmest ar roku, taču domāju, ka turpinās būt iesaistīts šajā procesā," uzsvēra eksperts.
Jau ziņots, ka piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits. Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi "ļoti produktīva" un viņš un Putins bijuši vienisprātis "daudzos punktos", taču detaļās sarunu saturs nav atklāts.
Vēlāk intervijā telekanālam "Fox News" Tramps spriedelēja, ka tagad Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu. "Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks "nē"'," sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr "noslēgt darījumu". "Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina - nav," sacīja Tramps.
ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
