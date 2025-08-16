Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) plāno paplašināt savu studentu pilsētu Ķīpsalā, taču vietējie iedzīvotāji un kultūras mantojuma sargi iebilst pret pašvaldības apstiprināto lokālplānojumu, norādot, ka tas apdraud vēsturisko apbūvi un kultūrvēsturisko vidi, vēsta 360TV Ziņas.
Ķīpsalas apkaimes biedrība ir vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, apstrīdot RTU kompleksa lokālplānojumu. Iedzīvotāji norāda, ka Ķīpsalai raksturīga zema, trīsstāvu apbūve ar plašiem zaļajiem pagalmiem, un bažījas, ka plāns var radīt bīstamu precedentu kultūras mantojuma aizsardzībā, atļaujot krietni intensīvāku būvniecību nekā citviet šajā aizsargājamajā teritorijā.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apstiprina, ka ir bažas par lieliem būvapjomiem un zaļo zonu samazināšanu, kas varētu veicināt īpašo vērtību zudumu. Pārvalde uzsver, ka Ķīpsala ir pilsētbūvniecības piemineklis, kuras aizsardzībai jābūt prioritātei.
RTU pārstāvji atzīst, ka iedzīvotāju iebildumi nav pārsteigums. Universitāte esot gatava meklēt kompromisu un sadarboties ar vietējo kopienu, tostarp slēgt sadarbības memorandu, lai būvniecības procesā tiktu ņemtas vērā iedzīvotāju rekomendācijas. Par būvdarbu sākuma termiņiem gan skaidrības pagaidām nav, jo tas atkarīgs no finansējuma pieejamības.
360TV Ziņām šobrīd nav izdevies iegūt ministrijas komentāru, un arī apkaimes biedrība atbildi no tās vēl nav saņēmusi.
Plašāk video:
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu