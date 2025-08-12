Higiēnas līdzekļi, sadzīves tehnika un kino biļetes – tās ir vien dažas no lietām, kas iekļautas atjaunotajā Latvijas bērnunamu vajadzību sarakstā, un kuras ikviens var ziedot bērnunamos mītošajiem bērniem, vēsta 360TV Ziņas.
Pašlaik no 5341 bērna, kas Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē, bērnunamos dzīvo aptuveni 600 nepilngadīgo. Tuvojoties rudenim, biedrība “Taureņa efekts” apkopojusi bērnunamu vajadzības, kas dažādos reģionos ir atšķirīgas. Daļā nepieciešamas mēbeles, sporta inventārs un elektronika, citur – ziemas apģērbs, gultas veļa, rotaļlietas un velobraukšanas aprīkojums. Ir arī bērnunami, kuros gaida ne tik daudz materiālo atbalstu, cik sociālo palīdzību un ieguldījumu bērnu interešu, prasmju un talantu attīstīšanā.
Rīgas bērnunamu pārstāvji atzīst – pirmās nepieciešamības preces ir nodrošinātas, taču pilnvērtīgai bērnu ikdienai nereti nākas lūgt līdzcilvēku atbalstu.
"Reizēm gadās tā, ka gribās tepat un tūlīt, piemēram, uz kino. Tad ir baigi labi, ja biļete jau stāv plauktā tev, nevis ir jāiet un jāmeklē, kā viņu sagādāt. Ir ļoti labi, ka vienmēr rezervē ir kāda bumba – futbolam vai basketbolam, peldlietas. Kaut kādas tādas lietas, ko negribētos iet un meklēt, bet tev plauktiņā stāv. Ja tas ir Ziemassvētku laiks, tad, lai vienmēr būtu lieka spuldzīšu virtene," stāsta Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienības "Ziemeļi" vadītāja Linda Kumska.
Bērnunami ir gatavi uzņemt arī brīvprātīgos, kuri var sniegt praktisku palīdzību – palīdzēt ar nelieliem remontiem vai piedalīties dārza darbos. Ar pilnu Latvijas bērnunamu vajadzību sarakstu un informāciju par ziedojumu nodošanas kārtību var iepazīties labdarības organizācijas “Taureņa efekts” interneta vietnē.
