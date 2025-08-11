MAARMAAR prezentē otro solo skaņdarbu elektroniskās mūzikas žanrā. "Apokaliptiskas atmiņas" seko singlam "Villa Bali". Jaunais singls ir kā monētas otra puse - tik pat spīdīga, bet pavisam citā noskaņā - garage house žanrā.
Māra saka: "MAARMAAR projektu uztveru kā savas grāmata"Piezīmes uz šaubu malām" turpinājumu. Tas ir personīgs ceļojums "iekšup" - es turpinu šaubīties, turpinu meklēt atbildes, turpinu radīt jaunā veidā, tādējādi atklājot sevī arvien jaunas šķautnes."
"Apokaliptiskas atmiņas" tekstuāli dauzās par vecuma tēmu, pārdomām par ārējo izskatu, par to vai tiešām "zāle bija zaļāka" agrāk. Tekstu un mūziku radījusi Māra, producējis, miksējis un masterējis Miks Pinzulis (elektroniskās mūzikas producents Mickeen).
Dziesmai tapis arī one-shot jeb viena kadra video, kas filmēts Zviedrijas lidostā, atceļā no "Villa Bali" videoklipa filmēšanas Spānijā.
"Lai arī doma par viena kadra video gaisā virmoja visa brauciena garumā, tam nekad neatradās īstais laiks un vieta. Spānijas saules izkarsēti un noguruši jau devāmies uz lidostas termināli, un tieši tur režisors Elvijs pateica “Pamēģinām!” Tikai viens kadrs, viena pēdējā iespēja transfēra autobusā, pirms lecam lidmašīnā. Un viss saslēdzās," video tapšanu apraksta Māra.
Lidosta video klipā precīzi akcentē pārejas punktu no viena dzīves posma uz otru, atvadas, sentimentu. Skaistās gaismēnu spēles un tukšā lidosta trāpīgi paspilgtina izdziedātās pārdomas klusumā.
Paldies komandai: Videoklipa režija: Elvijs Pārpucis, kameras darbs: Jānis Dunkurs (Colortime), grims: Dita Grauda, video līdzproducents: Liene Atvara.
Kamēr MAARMAAR projekts tuvākajā laikā nepretendē uz dzīvo uzstāšanos, caur šīm aktualitātēm Māra aicina klausītājus tikties ar grupu "Astro’n’out" jau šī gada rudenī akustiskajā tūrē "Mūc" lielākajās Latvijas pilsētās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu