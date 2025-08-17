Lasītājam, kurš nav pazīstams ar japāņu mitoloģiju, varu paskaidrot, ka par Amaterasu sauc debesu saules dievieti. Pat imperiālajā zīmogā izmantots saules tēls. 

Viņas brālis, vētru dievs Susano, apgānīja savas māsas dzīvesvietu. Amaterasu protestējot paslēpās alā, un pasauli apņēma tumsa. Dievi alas priekšā sapulcināja gaiļus, kuru dziedāšana ievada rītausmu. Saules dieviete palūkojās ārā un ieinteresēta pameta alu. Dievi ar svēto rīsu salmu virvi norobežoja ieeju tajā... Amaterasu lika iesēt pārtikas graudus cilvēces turpmākai lietošanai. Japāņu mitoloģija nav tikai mīti. Tie pierakstīti jau no 6. gadsimta. Pierakstiem ir spēcīga politiskā nokrāsa, kuriem pat mūsdienās ir liela loma, jo politiķi zemapziņā vadās pēc tiem.

Var jautāt, vai islāmu var salīdzināt ar japāņu mitoloģiju? Nē, jo pirmkārt islāms ir reliģija, kuras pamatā Korāna pravietiskās tradīcijas. 

