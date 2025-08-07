Astroloģe Agnese Fūrmane viesojas TV kanāla 360 sarunu raidījumā “Aina studijā!” , kur stāsta par smaržu nozīmi cilvēku saderībā. Tikmēr raidījuma vadītāja, psiholoģe Aina Poiša dalās atmiņās par gadījumu, kad lūgusi dziedātājam Mārim Slokam atļauju viņu pasmaržot.
Agnese Fūrmane atklāj: “Ja patīk otra cilvēka smarža, tas ir viens no rādītājiem, kurš norāda uz savstarpējo saderību. Ja otra cilvēka smarža kaitina vai pat nepatīk, tas ir spēcīgs signāls. Katram ir savs specifiskais aromāts, ko viņš nevar nomazgāt, jo tā ir viņa ādas smarža, viņa ēteriskā lauka smarža.”
Tikmēr raidījuma vadītāja Aina Poiša atsauc atmiņā kādu notikumu, kas tiešā veidā saistās ar šo tēmu: “Pirms daudziem gadiem mani uzaicināja piedalīties šovā “Dziedi ar zvaigzni”. Man bija jābūt partnerībā ar dziedātāju Māri Sloku, kuru es nepazinu kā cilvēku. Kad satikāmies, es viņam pateicu, ka gribu viņu pasmaržot! Viņš ļoti samulsa! Bet tas noņēma to saspringumu un mēs varējām par to pasmieties. Jo mums tolaik vienam ar otru tomēr bija jāpavada vairāk laika nekā savās ģimenēs.”
