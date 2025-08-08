ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās varētu notikt jau tuvākajās dienās, lai arī šāda iespējama samita norises detaļas vēl nav zināmas. Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs trešdien jau piekto reizi ieradās Maskavā, kur trīs stundas apspriedās ar Putinu. Pēc šīm sarunām Tramps paziņoja, ka "ļoti drīz" varētu notikt arī viņa tikšanās ar Krievijas vadoni. Savukārt ceturtdien Putina ārpolitikas padomnieks Juris Ušakovs pavēstīja, ka ASV un Krievijas līderu tikšanās notiks jau tuvāko dienu laikā, turklāt norises vieta jau esot izlemta.

Domā par nākamo nedēļu

"Pēc Amerikas puses rosinājuma principā tika panākta vienošanās tuvākajās dienās rīkot divpusēju samitu," Ušakova teikto citēja Krievijas valsts aģentūra TASS. "Nākamā nedēļa tika noteikta kā orientieris Putina un Trampa tikšanās norisei, bet pagaidām grūti pateikt, cik dienu prasīs sagatavošanās," paziņoja Ušakovs. Viņš piebilda, ka sarunā Maskavā Trampa sūtnis Vitkofs esot pieminējis arī iespējamas trīspusējas sarunas, kurās līdzās Trampam un Putinam piedalītos arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremlis šo piedāvājumu neesot komentējis. Laikraksts "The New York Times" un telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņojuši, ka Tramps plāno nākamnedēļ tikties ar Putinu, bet pēc tam vēlas trīspusēju samitu, kurā piedalītos arī Zelenskis. Lai arī Ušakovs izteicās, ka ASV un Krievijas līderu samits notiks pēc Vašingtonas rosinājuma, Savienoto Valstu prezidenta preses sekretāre Kerolaina Levita trešdien reportieriem pavēstīja, ka tieši "Krievija pauda vēlmi tikties ar prezidentu Trampu". 

