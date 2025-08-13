Valdība vakar skatīja Veselības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību un sūdzību izskatīšanu.
Ministrijas ieskatā – precīzāka veselības stāvokļa uzrādīšana izsniegtajās darbnespējas lapās uzlabos darbnespējas lapu uzraudzību. Iepriekš gan uzņēmēji, gan nesen Augstākā tiesa pauduši bažas par to, ka darbnespējas lapas dažkārt tiek izsniegtas nepamatoti un lietotas negodprātīgi. Taču Veselības ministrija uzsver, ka nepamatoti izsniegtu slimības lapu esot maz – 2024. gadā anulētas un par nepamatotām atzītas 30 darbnespējas lapas.
