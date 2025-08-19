Pēc divām nedēļām – 2. septembrī – sāksies un līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025".
Tajās piedalīsies aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīru un zemessargu, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS). Mācībās piedalīsies karavīri un zemessargi no visām NBS vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
Mācībās trenēs sadarbību ar Krīzes vadības centru un Civilās aizsardzības Operacionālās vadības centru, tostarp Valsts kanceleju un nozaru ministrijām, to padotības iestādēm, valsts drošības iestādēm, vairākām pašvaldībām un komersantiem, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.
Mācības tiek organizētas sadarbībā ar NATO daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" štābu. Tajās būs iesaistīti sabiedroto karavīri no ASV, Igaunijas un Lietuvas, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā štāba, NATO spēku integrācijas vienības Latvijā, Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā. Mācībās NBS cieši sadarbosies ar Apvienotajiem reaģēšanas spēkiem (JEF), tāpat paredzēta sadarbība ar Lielbritānijas bruņoto spēku inženieriem, lai kopīgos treniņos attīstītu inženieratbalsta spējas.
Septembrī NBS arī rīkos mobilizācijas mācības Zemessardzes 1. Rīgas brigādes un 2. Vidzemes brigādes atbildības rajonos.
Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot zemessargu un rezerves karavīru iesaisti NBS kaujas struktūrā. Mācību laikā pārbaudīs zemessargu un rezerves karavīru apziņošanas kārtību, kā arī spēju īsā laikā nodrošināt personālu ar ekipējumu un ieročiem. Tāpat mācībās vingrinās mobilizētā personāla izvēršanu ārpus vienības izvietojuma vietām un iesaisti dažādu uzdevumu izpildē.
NBS uzsver, ka visaptveroša valsts aizsardzības sistēma ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotājus un citas personas. Praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā.
NBS atgādina, ka visā Latvijā rudens periodā intensīvi norisināsies mācības, kuru laikā pa Latvijas valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Mācību uzdevumu izpildes laikā notiks militāro lidaparātu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tostarp zemā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos.
Mācības "Namejs" ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada. Mācību laikā darbosies informatīvais tālrunis: 28637064.
