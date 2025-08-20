Latvijas basketbola izlasei aptuveni pusotru mēnesi ilgā gatavošanās Eiropas čempionāta finālturnīram izmaksās ap 1,14 miljoniem eiro.
Atšķirībā no pagājušā gada Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skrupulozāk vērtēja Latvijas Basketbola savienības (LBS) iesniegto finansējuma pieprasījuma tāmi un piešķīra aptuveni trešdaļu (337 tūkstošus), taču arī šoreiz sporta sabiedrībā neizpratni rada basketbolistu treknais dzīves stils.
Sportistiem – visu labāko!
Pērnvasar LBS Rīgā uzņēma Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru un iesniedza IZM tāmi, ka izlases apmēram divu nedēļu gatavošanās izmaksās teju 400 tūkstošus eiro (neskaitot licences un organizēšanas izmaksas, kas bija vēl nepilni pieci miljoni). Ministrija akli pieņēma uzrādītos izcenojumus un praktiski visu summu jeb 388 tūkstošus arī piešķīra.
Sporta sabiedrība bija sašutusi par tāmē iekļautajām lietām un summām, uzskatot, ka tā ir apzināti uzpūsta, un pārbaude par iespējamu krāpšanu jāveic tiesībsargājošām iestādēm. Piemēram, tāmē bija uzrādītas aviobiļetes spēlētājiem, lai atgrieztos Latvijā pēc sezonas beigām (teju vienmēr līgumos iestrādāts, ka tās pērk klubi), otrās izlases pārbaudes spēle, galvenā trenera un pārējā personāla alga, milzīgas medicīniskās, ekipējuma izmaksas un vēl citas pozīcijas. Vislielākā neizpratne radās par karaliskajiem dzīvošanas apstākļiem – viesnīca 120 eiro dienā cilvēkam un ēdināšana vēl papildu 110 eiro.
LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss visus pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka spēlētāji par izlases pārstāvēšanu naudu nesaņem un ir pelnījuši labākos apstākļus, turklāt neesot korekti skaitīt, cik kotletes apēd sportisti.
Ēdināšanai tērē uz pusi mazāk
Šogad LBS aprēķinātā izlases kopējā gatavošanās summa Eiropas čempionātam ir 1,14 miljoni eiro. Dzīvošanai uzrādītā cena joprojām ir 120 eiro dienā cilvēkam, bet ēdināšanai samazinājusies uz pusi – līdz 55 eiro. Taču no 7. jūlija līdz 24. augustam izlasei (vidēji ap 30 cilvēkiem) kopumā ēdināšanai tāpat paredzēts tērēt ap 114 tūkstošiem eiro.
Pērnvasar Luka Banki dzīvoja viesnīcā, bet šogad viņam bija noīrēts dzīvoklis. Cik zināms, itālietis Latvijā ieradās īsi pirms nometnes oficiālā sākuma 28. jūlijā, bet Eiropas čempionāts sākas 27. augustā, tātad dzīvoklis bija nepieciešams aptuveni mēnesi un LBS tam plānoja tērēt septiņus tūkstošus eiro.
Savāda situācija ir ar pārbaudes spēlēm. Lidošanu, uzturēšanos un ēdināšanu Itālijā, kā arī Grieķijā (šodien un rīt spēles pret Grieķiju un Itāliju) apmaksāja LBS, savukārt, uzņemot Lietuvu un Slovēniju, pretinieku izmaksas sedza Latvijas puse. Slovēņiem tika nopirktas aviobiļetes, apmaksāta viesnīca un ēdināšana, lietuviešiem pašiem bija jānosedz tikai atkļūšana līdz Rīgai.