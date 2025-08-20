Partly cloudy 15 °C
T. 20.08
Bernhards, Boriss
#basketbolisti #sacensības #sportisti

Dāsnā LBS – apmaksā ciemiņu viesošanos, bet par izbraukuma spēlēm maksā pati

Ilmārs Stūriška / Latvijas Avīze
2025. gada 20. augusts, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 20. augusts, 00:00
LBS ģenerālsekretāra Kaspara Ciprusa laikos Latvijas basketbola izlase piedzīvo labus laikus, bet vienlaikus finansējuma jautājumos, kas skar arī valsts budžetu, organizācijai zudusi realitātes sajūta.
LBS ģenerālsekretāra Kaspara Ciprusa laikos Latvijas basketbola izlase piedzīvo labus laikus, bet vienlaikus finansējuma jautājumos, kas skar arī valsts budžetu, organizācijai zudusi realitātes sajūta.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Latvijas basketbola izlasei aptuveni pusotru mēnesi ilgā gatavošanās Eiropas čempionāta finālturnīram izmaksās ap 1,14 miljoniem eiro.

Atšķirībā no pagājušā gada Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skrupulozāk vērtēja Latvijas Basketbola savienības (LBS) iesniegto finansējuma pieprasījuma tāmi un piešķīra aptuveni trešdaļu (337 tūkstošus), taču arī šoreiz sporta sabiedrībā neizpratni rada basketbolistu treknais dzīves stils.

Sportistiem – visu labāko!

Pērnvasar LBS Rīgā uzņēma Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru un iesniedza IZM tāmi, ka izlases apmēram divu nedēļu gatavošanās izmaksās teju 400 tūkstošus eiro (neskaitot licences un organizēšanas izmaksas, kas bija vēl nepilni pieci miljoni). Ministrija akli pieņēma uzrādītos izcenojumus un praktiski visu summu jeb 388 tūkstošus arī piešķīra.

Sporta sabiedrība bija sašutusi par tāmē iekļautajām lietām un summām, uzskatot, ka tā ir apzināti uzpūsta, un pārbaude par iespējamu krāpšanu jāveic tiesībsargājošām iestādēm. Piemēram, tāmē bija uzrādītas aviobiļetes spēlētājiem, lai atgrieztos Latvijā pēc sezonas beigām (teju vienmēr līgumos iestrādāts, ka tās pērk klubi), otrās izlases pārbaudes spēle, galvenā trenera un pārējā personāla alga, milzīgas medicīniskās, ekipējuma izmaksas un vēl citas pozīcijas. Vislielākā neizpratne radās par karaliskajiem dzīvošanas apstākļiem – viesnīca 120 eiro dienā cilvēkam un ēdināšana vēl papildu 110 eiro.

LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss visus pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka spēlētāji par izlases pārstāvēšanu naudu nesaņem un ir pelnījuši labākos apstākļus, turklāt neesot korekti skaitīt, cik kotletes apēd sportisti.

Ēdināšanai tērē uz pusi mazāk 

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Šogad LBS aprēķinātā izlases kopējā gatavošanās summa Eiropas čempionātam ir 1,14 miljoni eiro. Dzīvošanai uzrādītā cena joprojām ir 120 eiro dienā cilvēkam, bet ēdināšanai samazinājusies uz pusi – līdz 55 eiro. Taču no 7. jūlija līdz 24. augustam izlasei (vidēji ap 30 cilvēkiem) kopumā ēdināšanai tāpat paredzēts tērēt ap 114 tūkstošiem eiro.

Pērnvasar Luka Banki dzīvoja viesnīcā, bet šogad viņam bija noīrēts dzīvoklis. Cik zināms, itālietis Latvijā ieradās īsi pirms nometnes oficiālā sākuma 28. jūlijā, bet Eiropas čempionāts sākas 27. augustā, tātad dzīvoklis bija nepieciešams aptuveni mēnesi un LBS tam plānoja tērēt septiņus tūkstošus eiro.

Savāda situācija ir ar pārbaudes spēlēm. Lidošanu, uzturēšanos un ēdināšanu Itālijā, kā arī Grieķijā (šodien un rīt spēles pret Grieķiju un Itāliju) apmaksāja LBS, savukārt, uzņemot Lietuvu un Slovēniju, pretinieku izmaksas sedza Latvijas puse. Slovēņiem tika nopirktas aviobiļetes, apmaksāta viesnīca un ēdināšana, lietuviešiem pašiem bija jānosedz tikai atkļūšana līdz Rīgai.

Šo divu pārbaudes spēļu sarīkošanai mājās LBS kopā plānoja tērēt vairāk nekā 325 tūkstošus eiro (ieskaitot minētos pretinieku izdevumus). Par arēnas īri divām dienām aizgāja 60 tūkstoši. Šajā sadaļā uzrādīts, ka par fotogrāfijām plānots maksāt 8500 eiro, bet video – 9000, pasākuma vadītājam – trīs tūkstošus un plus vēl divus aktivitāšu vadītājam. Vienas preses konferences organizēšanai (bija tikai pēc mača pret Slovēniju) arēnas telpās, pēc LBS aprēķiniem, nepieciešami trīs tūkstoši eiro. Ja kādam šķiet, ka kaut ko maksāja arī uzkodas žurnālistiem, tad ne – nebija pat kafijas.

Pērn Lukas Banki atalgojumam par vienu mēnesi LBS prasīja valstij 44 tūkstošus eiro. Šogad pieprasījumā norādīts, ka galvenajam trenerim no marta līdz septembrim, tātad faktiski par pusgadu, nepieciešami 64 tūkstoši eiro. Valsts atbalsts te ir nulle.

Basketbola sabiedrība jūtas aizmirsta

2024. gada pirmajā pusē IZM faktiski bija bez pilnvērtīga Sporta departamenta direktora, jo janvārī pēc pusgada darba amatu pameta Vladimirs Šteinbergs, bet viņa vietā ieceltais Aleksandrs Samoilovs pie pienākumu pildīšanas ķērās jūlija sākumā – tieši pēc olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra. Jauši vai nejauši basketbolistiem sanāca izmantot šo posmu, kad neviens viņu iesniegtās tāmes pamatotību un atbilstību reālajām cenām nepārbaudīja. Šogad Samoilovs gājis cauri visu federāciju, tostarp LBS vēlmēm. Dažas pozīcijas no iesniegtās tāmes apstiprinātas pilnībā, dažas daļēji vai nemaz. Piemēram, pārbaudes spēlēm Rīgā ir apmaksāti pretinieku izdevumi, bet nav piešķirts līdzfinansējums arēnas īrei, šovam, tehniskajam nodrošinājumam u. tml.

"LBS norādīja, ka bez izdevumu segšanas tik labas izlases kā Lietuva un Slovēnija uz Latviju nebrauktu," 

"Latvijas Avīzei" skaidroja Aleksandrs Samoilovs. "Mans personiskais viedoklis – ja gribi patrenēties laukumā, kur notiks Eiropas čempionāts, tad noteikti atbrauksi par saviem līdzekļiem, turklāt vēl ņemot vērā mūsu komandas līmeni. Trenēties uz centrālā laukuma, kur notiks svarīgākās spēles, ir privilēģija, kas nodrošināta mājiniekiem. Taču, ņemot vērā, ka šāda vienošanās LBS jau bija noslēgta, mēs panācām viņiem pretī. Citi pārbaudes spēļu sarīkošanas izdevumi – tur mūsu nostāja bija, ka valsts jau piešķīra ļoti lielu dotāciju "Euro Basket 2025", tāpēc LBS jārod iespēja tos segt pašiem."

Latvijas vicečempiones "Ventspils" ģenerālmenedžeris Ralfs Pleinics "VEF" podkāstā maijā teica: "LBS svin dzīvi kopā ar izlasi, sērfo uz (Pasaules kausa) piektās vietas, Banki veiksmes viļņa. Ciprusam esmu teicis – tu uztaisīsi ballīti un visiem šķitīs, ka esi brīnišķīgs menedžeris. Tikmēr basketbola sabiedrība ir aizmirsta. Visas lietas, kas nenotiek, var piesegt ar izlases labo startu, un tas nav pareizi." Tagad viņš komentārus nevēlējās sniegt, vien bilstot – skaisti dzīvot neaizliegsi.

Nauda čempionātam

  • No valsts budžeta Eiropas čempionāta rīkošanai piešķirti teju 10 miljoni eiro, no Rīgas domes – 1,5 miljoni.

Pielīdzināja LOV sportistiem

Aleksandrs Samoilovs, IZM Sporta departamenta direktors.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Aleksandrs Samoilovs, IZM Sporta departamenta direktors: "LBS pieprasītā summa izlases sagatavošanās posmam Eiropas čempionātam bija 850 tūkstoši, bet no IZM puses tika apstiprināti 337 tūkstoši. Galvenais kritērijs bija vienlīdzības princips. Olimpieši dzīvo divvietīgajos numuros, ar ko basketbola izlases spēlētāji ir īpašāki? Aprēķinājām cenas pēc divvietīgajiem numuriem. Ja federācija vēlas vienvietīgos, tad apmaksā starpību no sponsoru līdzekļiem vai sportisti paši piemaksā. Attiecībā uz piešķirto naudu ēdināšanai –16,08 eiro dienā paredzēts arī Latvijas Olimpiskās vienības zelta sastāva sportistiem. Tāpat zelta sastāvam ir konkrēta trenera alga, to arī citos sporta veidos vajadzētu noteikt kā augstāko likmi. Ja federācija vēlas piesaistīt speciālistu, kas izmaksā daudz dārgāk, tad jāmaksā pašai."

Zagšana vai nekompetence

Edgars Jaunups, "VEF Rīga" dibinātājs.
Foto: Lita Millere/LETA

Edgars Jaunups, "VEF Rīga" dibinātājs: "Pēc pagājušā gada LBS izdarījusi secinājumus, taču nevis pēc būtības, bet gan lai jauktu galvu – šķiet, ka tāmē daudz aiļu, tad jau viss kārtībā. Mēs "VEF Rīga" esam daudz pieredzējuši, zinu, cik kas maksā, tāpēc LBS tāme liecina par divām lietām – vai nu zog, ko nevaru pierādīt, vai totāla un nemākulīga izšķērdība. Dzīvošana – ja ņem 27 naktis cilvēku grupai, cena nekad nebūs 120 eiro dienā plus ēdināšana. Un, otrkārt, jūlijā 24 spēlētāji nedzīvoja viesnīcā 27 dienas. Par kādiem idiotiem LBS uzskata visus, kas šo tāmi redzēs? Visās pozīcijās ir divas trīs reizes augstākas cenas nekā realitātē. Piemēram, VIP zona 11 tūkstoši eiro uz vienu pārbaudes spēli. Tad ir jābūt premiuma klases šampaniešiem, bet tādu nebija. Smalks restorāns ar izbraukuma ēdināšanu, attiecīgajam viesmīļu daudzumam sarīkotu par trim četriem tūkstošiem. Foto un video – 17 tūkstoši. Salīdzinājumam basketbola turnīrs "Krastu mačs" turpinās 25 stundas, visu filmēja puiši, kuri tempā veido videorullīšus, milzīgs darbs, pirms tam vēl bija trīs reklāmas video. Tas ir daudz sarežģītāk, un par visu kopumā samaksājām nepilnus 6000 eiro. Viss "Krastu mača" divu nedēļu mārketings izmaksāja ap 11–12 tūkstošiem. LBS tāmē ir 20 tūkstoši par divām spēlēm, bet profesionāļi to izdarītu par trim četriem tūkstošiem un būtu priecīgi. Pasākuma vadītājs – par tūkstoti viņš būtu apmierināts, bet, ja nolīgst vairākām spēlēm, tad vēl mazāk. 18 tūkstoši medikamentiem – tas nav iespējams! Medicīnas procedūras un medicīniskās pārbaudes – 15 tūkstoši. Varētu būt tikai tad, ja visiem spēlētājiem uztaisītas operācijas. Ceru, ka Valsts kontrole izmaksu dokumentāciju pārbaudīs."

Tēma
Tēmturi
PAR SVARĪGO
