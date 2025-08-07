Ierēdnis, kurš kļuva par galveno grēkāzi saistībā ar haosu pašvaldību vēlēšanās – Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa no šodienas teorētiski uzsāk darba gaitas Dabas aizsardzības pārvaldē. Par disciplinārpārkāpumu Liopu šonedēļ sodīja ar pazemināšanu amatā, pārceļot departamenta direktora vietnieka krēslā. 360TV Ziņas skaidro, vai šo amatu Liopa ir pieņēmis.
Dabas aizsardzības pārvaldes galvenais birojs atrodas Siguldā. Te kā auksta duša uzņemts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Šudara rīkojums par Jorena Liopa pārcelšanu.
Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amats ir jārada no jauna, šādas vakances te nebija. Paniku un stresu radīja fakts, ka Liopam kā pirmā darba diena noteikts 6.augusts, tātad šodiena, vakar vakarā gan saņemts Liopa iesniegums par ikgadēja atvaļinājuma piešķiršanu. Šodien viņš darbā nav, jo paņēmis divas nedēļas brīvu.
Lūgts komentēt radušos situāciju, Jorens Liopa īsziņas veidā atbildēja, ka līdz augusta beigām ir atvaļinājumā un sazināsies, kad atsāks darba gaitas. Arī Dabas Aizsardzības pārvaldē nevēlējās vairāk ko piebilst, vien apstiprināja faktu, ka Liopa šobrīd ir saskaņotā atvaļinājumā.
Valsts pārvaldē tā ir sava veida izstrādāta taktika, ja īsti nav pārliecības, ka ierēdņa atbrīvošanu no amata varēs pamatot un pēcāk aizstāvēt šo lēmumu tiesā, izvēlas ērtāko variantu – pazemināšanu amatā, 360TV Ziņām norāda bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, kurš pats ir šāda disciplinārsoda upuris, kas labi pārzina aizkulises civildienestā: "Šāda pazemināšana amatā, nevis atbrīvošana, faktiski nostāda ierēdni tādā stāvoklī, ja ir jāpilda pienākumi amatā, kur īsti nav kompetences, paanalizējot atlīdzību, Liopa atlīdzība ir visticamāk divreiz mazāka nekā ir saņēmis – faktiski viņš atgrieztos 5 gadu senā pagātnē atlīdzības ziņā. Es stipri šaubos, ka viņš turpinās civildienesta attiecības, visticamāk, izbeigs."
Vai Liopam amats Dabas aizsardzības pārvaldē atbilst viņa profesionālajām kompetencēm, neredzot darba aprakstu, ir grūti teikt, taču šaubas pastāv, norāda Citskovskis.
"Ļoti bieži departamentu direktoru vietnieki funkcionāli kaut kādus jautājumus vada, bet tā aizvieto direktoru prombūtnes laikā. Tā nav bieža ikdienas vadītāja prasme. Galīgi nav salīdzināma ar tiem iepriekšējiem amatiem vai amatu, kuru Liops iepriekš strādājis. Vai Liops, kā raksta sociālajos tīklos, daudz ko zina no dabas aizsardzības, šaubos. Skatoties amata aprakstus šajā departamentā, atradu vienu amatu, kurš ar joku varētu teikt ir vairāk kā ieslēgt un izslēgt datoru – sistēmas analītiķis, kas strādā ar informācijas tehnoloģijām. Tā kā neliela saistība strādājot šajā jaunajā amatā varētu būt," tā Citskovskis.
Viņš pieļauj, ja VARAM būtu vēlējies, visticamāk, pašā ministrijā kāds vakants amats atrastos. Acīmredzot ir bijusi vēlme šo ierēdni dabūt tālāk.
