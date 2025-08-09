Kāds varbūt nespēs atpazīt šo cilvēku pēc fotogrāfijas vai vārda, taču viņa zemā un dobjā balss noteikti būs pazīstama katram Latvijas Radio (LR) klausītājam un Latvijas televīzijas (LTV) seriāla "Mīlas viesulis" skatītājam. Iespējams, arī kādam, kurš ir skatījies LTV raidījumu "Latvijas sirdsdziesma" vai klausījies "LR2", jo viņa balss talants izpaužas arī mūzikā. Pats smejoties apgalvo, ka lielākais sasniegums ir 17 gadus bez pārtraukuma ierunāt populāro vācu seriālu "Mīlas viesulis" latviešu valodā.  LR, LTV un "360TV" balss Roberts Ošiņš šajā sarunā stāsta par seriāla "Mīlas viesulis" balss dublēšanu, bērnības sapni nokļūt Latvijas Radio, stereotipiem un savu sirdslietu. 

Ļoti lielu daļu savas dzīves esi veltījis daudzu seriālu un filmu tulkojumu ierunāšanai, tostarp populārā vācu seriāla "Mīlas viesulis" ierunāšanai latviešu valodā. Varbūt vari pastāstīt, kad tava balss kļuva par tavu darbu?

Gan seriālu dublēšana, gan visas citas lietas manā dzīvē ir notikušas nejauši, taču uzskatu, ka nejaušību dzīvē jau nav. Seriālu dublēšana noteikti nebija apzināts solis. Neesmu aktieris, jo nekad to neesmu mācījies, taču dēvēju sevi par balss aktieri. 2008. gadā es strādāju radio un paralēli nodarbojos ar audio reklāmu producēšanu. Toreiz aktrise Aija Dzērve nāca ierunāt audio­klipa rullīti un teica, ka man vajadzētu atnākt uz televīzijas provēm. Bija iestājies arī vīriešu balsu deficīts, jo daži bija aizgājuši prom no darba. Uz pirmo viņas piedāvājumu neatsaucos, jo domāju: "Kāds no manis runātājs?" Negribēju un nespēju to darīt, taču Aija Dzērve nelikās mierā. Miera labad aizgāju, un tā arī mani uzreiz ievilka iekšā. Uguns kristības man sagādāja viens franču seriāls. Tas, ko francūži pasaka vienā teikumā, latviešu valodā jāpasaka vismaz divos. "Mīlas viesuli" sāku dublēt no aptuveni 500. sērijas. Septiņpadsmit gadu laikā esam aizdublējušies līdz vairāk nekā 4000 sērijām. Nekad dzīvē neiedomājos, ka man būs tik apjomīgs projekts, kurš, šķiet, nekad nebeigsies (smejas). Paralēli, protams, ir darbs pie dažādām citām filmām, taču šis projekts ir bijis kopā ar mani visu laiku.

