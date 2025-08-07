Jau šoruden TV3 uzsāks jaunā dokumentālā realitātes raidījuma "Izrāviens" filmēšanu, un šobrīd dalībai raidījumā tiek aicināti pieteikties drosmīgi pāri – draugi, ģimenes locekļi, kolēģi vai laulātie –, kuri ir gatavi ne tikai cīnīties ar liekajiem kilogramiem, bet arī pārvarēt savas bailes un lauzt sen iesakņojušos ieradumus.
Liekais svars nereti ir tikai aisberga redzamā daļa, zem kura slēpjas uzkrātas emocijas, pārdzīvoti notikumi, hronisks nogurums un vēlme pēc pārmaiņām. Raidījums ne tikai mainīs ķermeni, bet arī domāšanas veidu un attieksmi pret sevi. Pieci dažādi pāri ar atšķirīgu dzīves pieredzi uzsāks ceļu uz pārmaiņām "Via Vitalitè", kur viņus sagaidīs intensīva, bet dziedinoša programma. Katram dalībniekam ciešā sadarbībā ar speciālistiem tiks izveidots individuāls fiziskās sagatavotības un emocionālās izaugsmes plāns. Nedēļu ilgajā nometnē dalībnieki apgūs veselīga uztura pamatus, piedalīsies fiziskās un elpošanas praksēs, meditēs un piedzīvos atklātas, atbrīvojošas sarunas gan ar sevi, gan citiem.
Visā pārmaiņu ceļā viņiem blakus būs sertificēta fitnesa un uztura trenere Madara Meiere gan kā uzticams atbalsts grūtos brīžos, gan kā stingrs padomdevējs brīžos, kad tas būs visvairāk nepieciešams. Viņa ir pārliecināta: "Dzīvei nav ģenerālmēģinājuma. Tavs ķermenis un pašsajūta ir godīgs atspulgs tam, kādas izvēles tu izdari ik dienu. Labākais brīdis sākt rūpēties par sevi ir tieši tagad, jo dzīves kvalitāte nav loterija, tā ir mūsu rokās – katru dienu. Reizēm pietrūkst tikai pareizo zināšanu un atbalsta. "Izrāviens" būs vieta, kur to visu iegūt, lai ieviestu noturīgas un jēgpilnas pārmaiņas savā ikdienā."
Pēc nometnes pāri atgriezīsies savā ikdienas vidē un tieši tur sāksies īstais pārbaudījums: vai viņiem izdosies ieviest jaunos ieradumus un saglabāt pārmaiņas reālajā dzīvē? Raidījuma gaitā viņi piedalīsies arī dažādos izaicinājumos, kas pārbaudīs ne vien fizisko izturību, bet arī emocionālo noturību, spēju sadarboties komandā un apņēmību turpināt iesākto ceļu. Tā nebūs tikai cīņa ar liekajiem kilogramiem – tā būs pārmaiņu un izaugsmes pieredze.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu