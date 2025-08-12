Divas amerikāņu atomzemūdenes tika nosūtītas tuvāk Krievijas krastiem pēc tam, kad sociālajos tīklos starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un bijušo Krievijas prezidentu Dmitriju Medvedevu izraisījās vārdu apmaiņa, kas vairāk atgādināja savstarpēji adresētus draudus nekā šāda līmeņa personām pienākošos diplomātiskus izteicienus.

Ilgstoši ierasts, ka Medvedeva permanenti agresīvā retorika ir vērsta uz Krievijas iekšējo auditoriju. Ja šī eksprezidenta izteikumiem iepriekšējos gados Rietumu valstis būtu veltījušas uzmanību, tām daudzkārt pietiktu iemeslu kodolpotenciāla un bruņoto spēku mobilizēšanai.

"Izgāzies prezidents" un "dzīvie miroņi"

29. jūlijā Donalds Tramps skaidri paziņoja, ka iepriekš izsludināto 50 dienu vietā dod Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam 10 dienas kara pabeigšanai, ko virkne mediju nodēvēja par ultimātu. Vienlaikus ASV prezidents, pievēršoties gaidāmajiem pret Krieviju vērstajiem pasākumiem, ievērojami mīkstināja sava izteikuma kategoriskumu: "Es nezinu, vai tas ietekmēs Krieviju, jo Putins acīmredzot domā turpināt karu. Tomēr mēs gatavojamies ieviest tarifus un otrreizējas sankcijas. Tās viņu var ietekmēt un var neietekmēt." Tātad Tramps Putinam iespēju logu vienalga atstāja atvērtu.

Tālāk notika neprognozētais. Pēkšņi sociālajā platformā izraisījās vārdu apmaiņa starp ASV senatoru Lindsiju Greiemu un Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku Dmitriju Medvedevu. Donalds Tramps izlēma, ka šis būtu īstais brīdis iesaistīties interneta diskusijā par atomieročiem. Krievijas eksprezidents ātri atbildēja, ka ASV prezidentam vajadzētu atcerēties divas lietas: pirmkārt, Krievija nav ne Izraēla, ne Irāna, lai tai izvirzītu ultimātus; otrkārt, ikviena prasība, kādu tikko izvirzījis Tramps, ir solis pretī karam.

Atbildot uz šādiem izteicieniem, Baltā nama vadītājs Medvedevu nosauca par "izgāzušos bijušo prezidentu, kurš vēl joprojām sevi uzskata par prezidentu", un piedāvāja viņam rūpīgāk izvēlēties vārdus.

Dažas dienas Medvedevs klusēja, pēc tam 31. jūlijā piedāvāja Trampam "vēlreiz noskatīties viņa mīļotās filmas par dzīvajiem miroņiem" un atgādināja par Krievijas masīva atomieroču trieciena automātisko sistēmu "Perimetr", kas Rietumos pazīstama ar nosaukumu "Dead Hand".

