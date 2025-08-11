Sunny 19.3 °C
Alternatīvas, kad apkure nav pieejama: Kas strādā vislabāk?

2025. gada 11. augusts, 00:00
2025. gada 11. augusts, 00:00
Auksts mājoklis un nepieslēgta apkure ir problēma, ar ko saskaras daudzi – īpaši rudenī vai ziemas sākumā, kad ārā kļūst vēsāks, bet centrālā apkure vēl nav pieslēgta. Dzīvot aukstumā nav tikai nepatīkami – tas var ietekmēt arī veselību un pašsajūtu, īpaši bērniem, senioriem vai cilvēkiem ar vāju imunitāti. Ko darīt, ja siltums vēl nav pieejams, bet dzīvot komfortā tomēr gribas?

Par laimi, ir vairākas praktiskas un pieejamas alternatīvas, kas palīdzēs iegūt siltumu – ātri, droši un bez lieliem ieguldījumiem. Šajā rakstā apskatīsim dažādus risinājumus – sākot no pārnēsājamiem sildītājiem līdz vienkāršiem trikiem, kā saglabāt siltumu bez apkures.

Raksta mērķis ir palīdzēt tev saprast, kurš risinājums būs visefektīvākais tieši tavā situācijā. No īstermiņa palīdzības līdz ilgtermiņa ieguldījumiem – salīdzināsim, kas tiešām strādā vislabāk, lai tu vari izdarīt pārdomātu izvēli kā arī uzturēt mājokli siltu arī tad, kad apkures sistēmas vēl nav ieslēgtas.

Elektriskie radiatori – ātrs un ērts risinājums

Elektriskie radiatori ir viens no populārākajiem veidiem, kā ātri apsildīt telpu, kad centrālā apkure vēl nav pieejama. Tie darbojas, uzsildot iekšējo elementu, kas siltumu vienmērīgi izplata visā telpā. Atšķirībā no ventilatora tipa sildītāja, elektriskais radiators nesausina gaisu un nodrošina stabilu temperatūru.

Plusi:

●       Ērti lietojami – pieslēdz pie elektrības un sāc sildīt telpu uzreiz.

●       Nodrošina vienmērīgu siltumu, kas saglabājas ilgāk.

●       Pieejami modeļi ar termostatiem un taimera funkciju, kas palīdz kontrolēt elektroenerģijas patēriņu.

Mīnusi:

●       Ilgstošā darbībā var patērēt salīdzinoši daudz elektrības.

●       Aizņem vietu telpā, un virsmas var kļūt karstas.

Lai padarītu elektrisko radiatoru lietošanu ekonomiskāku, izvēlies modeli ar regulējamu termostatu. Tāpat noderīgs ir taimeris, kas ļauj sildīt tikai tad, kad tas patiešām nepieciešams. Svarīgi ņemt vērā arī to, kāda ir telpas platība un cik ilgi ierīce darbojas dienas laikā. Jo mazāka platība un īsāks lietošanas laiks, jo labāks būs lietderības koeficients. Taču, ja sildītājs tiek izmantots nepārtraukti un lielās telpās, elektroenerģijas patēriņš būs lielāks, un par to noteikti jāpiedomā jau iepriekš.

Infrasarkanie sildītāji

Infrasarkanie sildītāji darbojas, izstarojot siltumu – tie nesilda gaisu, bet gan priekšmetus, virsmas un cilvēkus, uz kuriem ir vērsti. Tas nozīmē, ka siltums ir jūtams gandrīz uzreiz, un to nejauc apkārtējās gaisa plūsmas. Šāda veida sildītāji ir īpaši noderīgi vietās, kur nepieciešama ātra sildīšana.

Ideāli piemēroti nelielām telpām, darba zonām, lodžijām vai vietām, kur nav nepieciešams apsildīt visu telpu. Labi darbojas arī īslaicīgai lietošanai, piemēram, pie dīvāna, gultas vai darba galda. Mūsdienu modeļi ir aprīkoti ar aizsardzību pret pārkaršanu un apgāšanos.

Plusi:

●       Ātrs un koncentrēts siltums tieši tur, kur nepieciešams.

●       Energoefektīvi nelielās zonās, jo nav jāsilda viss gaiss telpā.

●       Klusa darbība, vienkārša lietošana.

Mīnusi:

●       Siltums jūtams tikai tiešā darbības zonā – ja pārvietojies, efekts pazūd.

●       Nav piemēroti lielu vai vairāku telpu vienlaicīgai apsildei.

Infrasarkanie sildītāji ir labs risinājums, ja vēlies ātru un lokālu siltumu – īpaši vietās, kur nevēlies vai nevari apsildīt visu telpu.

Papildu padomi: Kā saglabāt siltumu bez apkures

Kad elektriskā apkure vēl nav pieejama vai arī meklē apkures alternatīvas, svarīgi ir ne tikai radīt siltumu, bet arī to saglabāt. Ar vienkāršiem risinājumiem iespējams būtiski paaugstināt mājas lietderības koeficientu un uzturēt komfortu, pat ja nav pieslēgta apkures sistēma. Lūk, daži padomi, ko vari ieviest uzreiz:

●       Blīvē logus un durvis – siltuma zudums visbiežāk notiek tieši caur spraugām. Izmanto blīvējošās lentes, silikonu pie durvīm, lai samazinātu aukstā gaisa iekļūšanu telpā.

●       Uzliec biezākus aizkarus – īpaši ziemas sezonā, kad pēc saulrieta temperatūra strauji krītas. Biezi aizkari palīdz noturēt siltumu pie logiem un samazina siltuma zudumus.

●       Izklāj paklājus uz grīdas – auksta grīda ievērojami samazina telpas temperatūru. Paklāji ne tikai pasargā kājas no aukstuma, bet arī uzlabo kopējo siltuma noturību.

●       Aiztaisi durvis starp telpām – ja nav iespējams sildīt visu māju, koncentrē siltumu konkrētās zonās. Tas ir efektīvāk un palīdz samazināt enerģijas patēriņu.

●       Pārbaudi siltinājumu – arī no sienām un griestiem var notikt būtiski siltuma zudumi. Pat vienkārša papildus izolācija var ievērojami uzlabot lietderības koeficientu.

●       Ģērbies siltāk un izmanto segas – šķiet pašsaprotami, bet tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā saglabāt siltumu bez nepieciešamības sildīt visu telpu.

Šie padomi ir noderīgi gan kā īstermiņa risinājumi, gan arī kā daļa no ilgtermiņa plāna, ja meklē efektīvu apkures sistēmu alternatīvu. Ar to vari uzlabot mājas komfortu un samazināt izmaksas arī turpmākajās sezonās.

Secinājumi: Kā izvēlēties piemērotākās alternatīvas apkurei?

Izvēloties apkures alternatīvu, svarīgi ņemt vērā vairākus faktorus – telpas lielumu, budžetu un to, cik ilgi risinājums būs nepieciešams. Mazām telpām piemērots būs infrasarkanais sildītājs, savukārt lielākām platībām efektīvāks būs elektriskais radiators ar termostatu.

Ja vēlies ilgtermiņa risinājumu, apsver iespējas investēt “smart home” sistēmās vai uzlabot mājas siltumizolāciju. Alternatīva apkurei ne vienmēr nozīmē sarežģītus risinājumus – dažkārt arī vienkārši soļi, piemēram, logu blīvēšana, var dot ievērojamu rezultātu.

Izvēlies to, kas vislabāk atbilst tavai situācijai – ar to ietaupīsi gan enerģiju, gan naudu, saglabājot komfortu visa gada garumā.

 

