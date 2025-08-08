Gandrīz 100 dienas kopš darbu uzsākusi jaunā Vācijas valdība, ko veido kanclera Frīdriha Merca vadītie kristīgie demokrāti (CDU), viņu Bavārijas māsaspartija Kristīgi sociālā savienība (CSU) un sociāldemokrāti (SPD), ar valdošo koalīciju ir apmierināta tikai nepilna trešdaļa vāciešu, liecina jaunākie aptaujas rezultāti.
Saskaņā ar 7. augustā publicētajiem ikmēneša aptaujas "Deutschlandtrend" rezultātiem, ko pēc telekanāla ARD un laikraksta "Die Welt" pasūtījuma veica institūts "Infratest dimap", tikai 29% vāciešu ir apmierināti ar federālās valdības darbu. Tas ir par desmit procentpunktiem mazāk nekā pirms mēneša un sliktākais rādītājs kopš valdības stāšanās amatā maija sākumā.
Vairāk nekā divas trešdaļas vācu vēlētāju - 69% - ir pilnīgi vai lielā mērā neapmierināti ar koalīcijas darbu. Jūlija sākumā šis rādītājs bija par 15 procentpunktiem zemāks.
Vienlaikus samazinājās arī uzticība kancleram - pašlaik tikai 32% respondentu atzinīgi vērtē Merca darbu, kas ir par desmit procentpunktiem mazāk nekā jūlijā, bet divām trešdaļām - 65% - ir pretējs viedoklis.
Vispopulārākais valdības loceklis joprojām ir aizsardzības ministrs, sociāldemokrāts Boriss Pistoriuss, kuru atbalsta 60% - mīnus viens procentpunkts salīdzinājumā ar jūliju.
Ja Bundestāga vēlēšanas notiktu nākamajā svētdienā, konservatīvais CDU/CSU bloks iegūtu 27% balsu, kas ir par trīs procentpunktiem mazāk nekā jūlijā. Otrajā vietā ierindotos labēji populistiskā partija "Alternatīva Vācijai" (AfD) ar 24% (plus viens procentpunkts), bet SPD saņemtu 13%, kas ir tikpat daudz kā jūlijā.
Arī Zaļo rezultāts palika nemainīgs - 12%, bet par kreiso ekstrēmistu partiju "Die Linke" (Kreisie) gatavi balsot 10% vāciešu. Kreisā populistiskā Sāras Vāgenknehtas savienība (SSV) un Brīvā demokrātiskā partija (FDP) nepārvarētu 5% slieksni, tāpat kā februārī notikušajās pirmstermiņa vēlēšanās.
Aptaujā, kas tika veikta no 4. līdz 6. augustam, "Infratest Dimap" aptaujāja 1321 balsstiesīgo Vācijas iedzīvotāju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu